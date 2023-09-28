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24小時商品全售罄！小潘蛋糕坊今起休業7天　好吃鳳梨酥還有這些

▲「小潘蛋糕坊」的鳳梨酥、鳳凰酥相當有名，經公休17天後，昨(27)下午1:00開放現場排隊購買，24小時經過，現又公告商品全數售罄。（圖／翻攝MOMO購物網）
▲「小潘蛋糕坊」的鳳梨酥、鳳凰酥相當有名，經公休17天後，昨(27)下午1:00開放現場排隊購買，24小時經過，現又公告商品全數售罄。（圖／翻攝MOMO購物網）

記者葉盛耀/綜合報導

新北板橋的鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」，以鳳梨酥、鳳凰酥闖出名號、且每年因靠近中秋檔期，因訂單爆多，總會公休數日，昨(27)日「小潘蛋糕坊」兩個門市才終於選於下午1:00開始接受現場排隊，才24小時過去，店家今日就已於臉書公告「商品全數售罄」。

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「小潘蛋糕坊」先前因為趕中秋訂單，9月10日至9月26日店休17天，昨（27）日終於選於下午1:00恢復營業，且據傳很早就有人排隊，隊伍綿延數百公尺，不過營業才約莫24小時，今（28）日下午約莫1:16時，店家就在臉書粉專公告，門市商品已全數售光，並且提到2間門市（中正店、和平店）明起連休7天，10月6日才正常營業。

▲「小潘蛋糕坊」昨（27）日終於恢復營業，接受民眾現場購買，不過營業才24小時，今日下午約莫1:16時，店家就在臉書公告門市商品已全數售光。（圖／取自小潘蛋糕坊臉書）
▲「小潘蛋糕坊」昨（27）日終於恢復營業，接受民眾現場購買，不過營業才24小時，今日下午約莫1:16時，店家就在臉書公告門市商品已全數售光。（圖／取自小潘蛋糕坊臉書）
同樣以鳳梨酥闖出名號的台北「佳德」，鳳凰酥、蛋黃酥、綠豆椪同樣也是人氣商品，這幾天因應中秋檔期，營業時間調整為早上7:30~晚間9:00，且明日中秋節當日，則是採早上7:30開始至「商品售完為止」

▲佳德鳳梨酥明日中秋節當日，是採7:30開始營業，至「商品售完為止」。（圖／取自佳德鳳梨酥臉書）
▲佳德鳳梨酥明日中秋節當日，是採7:30開始營業，至「商品售完為止」。（圖／取自佳德鳳梨酥臉書）
想吃鳳梨酥，其實「小潘」之外，台中的「俊美」、基隆的「李鵠餅店」同樣也是民眾喜愛的名店，且內餡作法屬於傳統派系，即是以冬瓜餡加上鳳梨汁做成；而「微熱山丘」，則是標榜純用鳳梨為餡的土鳳梨酥；至於「佳德」，則是混合冬瓜與鳳梨做成內餡，三種口味都各有擁護者。
 

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