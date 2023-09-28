24小時商品全售罄！小潘蛋糕坊今起休業7天 好吃鳳梨酥還有這些
新北板橋的鳳梨酥名店「小潘蛋糕坊」，以鳳梨酥、鳳凰酥闖出名號、且每年因靠近中秋檔期，因訂單爆多，總會公休數日，昨(27)日「小潘蛋糕坊」兩個門市才終於選於下午1:00開始接受現場排隊，才24小時過去，店家今日就已於臉書公告「商品全數售罄」。
記者葉盛耀/綜合報導
「小潘蛋糕坊」先前因為趕中秋訂單，9月10日至9月26日店休17天，昨（27）日終於選於下午1:00恢復營業，且據傳很早就有人排隊，隊伍綿延數百公尺，不過營業才約莫24小時，今（28）日下午約莫1:16時，店家就在臉書粉專公告，門市商品已全數售光，並且提到2間門市（中正店、和平店）明起連休7天，10月6日才正常營業。
同樣以鳳梨酥闖出名號的台北「佳德」，鳳凰酥、蛋黃酥、綠豆椪同樣也是人氣商品，這幾天因應中秋檔期，營業時間調整為早上7:30~晚間9:00，且明日中秋節當日，則是採早上7:30開始至「商品售完為止」。
想吃鳳梨酥，其實「小潘」之外，台中的「俊美」、基隆的「李鵠餅店」同樣也是民眾喜愛的名店，且內餡作法屬於傳統派系，即是以冬瓜餡加上鳳梨汁做成；而「微熱山丘」，則是標榜純用鳳梨為餡的土鳳梨酥；至於「佳德」，則是混合冬瓜與鳳梨做成內餡，三種口味都各有擁護者。