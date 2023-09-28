秋冬RSV來襲！台大兒童醫院傳塞爆　李秉穎估免疫負債再1、2年

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疾管署署長莊人祥說明，今年RSV疫情罕見提前，以往都是第37週才出現病例數增加的情況、第45週達到高峰，但今年卻在第31週就開始走高，依照往年8週達到高峰的經驗預測，再過2週就是流行高峰，後續有望逐漸下降。
RSV好發於嬰幼兒族群，李秉穎指出，目前台灣尚無核准上市的RSV疫苗，也沒有專門治療RSV的藥物，若孩童感染RSV，目前僅能採取支持性治療，但家長也不用過度擔憂，RSV感染後症狀大多也像感冒一樣，會發展成重症的還是相對少數。
不過，李秉穎也提醒，家長能做的就是特別觀察孩子有沒有重症警示症狀出現，比如出現呼吸淺快的情況，如果孩童明顯的呼吸吃力、感到喘，可能就代表有肺炎風險，務必儘快帶孩子就醫，另健保署也有補助高風險族群接種抗體，如早產兒、先天性心臟病等，符合資格的民眾也可以多利用。
對於今年RSV疫情開始得特別早、個案特別多一事，李秉穎推測，這可能與過去幾年新冠肺炎疫情帶來的免疫負債有關，成年人相對於孩童，在RSV方面比較沒有免疫負債問題，因為以前感染過、現在自然也還是有抗體，但3歲以下孩童免疫負債會特別明顯，但大約明後年免疫負債就會減少了。
至於近期傳出台大兒童醫院因為RSV等上呼吸道疾病有塞爆的情況，李秉穎淡定表示，醫院滿床向來如此，近期也沒有什麼不同，但就是普通病床都陸續有病人的情況。