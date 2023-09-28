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秋冬RSV來襲！台大兒童醫院傳塞爆　李秉穎估免疫負債再1、2年

▲今年秋冬RSV疫情提前開始，台灣感染症醫學會理事長李秉穎提醒家長，如果出現呼吸喘等警示症狀，務必儘速帶孩子就醫。（圖／Unsplash）
▲今年秋冬RSV疫情提前開始，台灣感染症醫學會理事長李秉穎提醒家長，如果出現呼吸喘等警示症狀，務必儘速帶孩子就醫。（圖／Unsplash）

記者林志怡／台北報導

時序逐漸入秋，許多上呼吸道疾病也開始活躍，流感連續數週高於流行閾值，呼吸道融合病毒（RSV）也較歷年更早開始活躍。台灣兒童感染症醫學會理事長李秉穎推測，今（2023）年RSV疫情較早開始、個案較多情況，可能與免疫負債有關，家長遇到家中孩童出現類似感冒症狀時，也務必提高警覺。

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衛福部疾管署日前指出，近2週上呼吸道感染群聚通報件數上升，上週計通報91起，其中78起為校園群聚，近4週社區合約實驗室呼吸道病毒分離情況來說，流感病毒佔50.2%最多、腺病毒16.7%次之、RSV則有15.8%。

疾管署署長莊人祥說明，今年RSV疫情罕見提前，以往都是第37週才出現病例數增加的情況、第45週達到高峰，但今年卻在第31週就開始走高，依照往年8週達到高峰的經驗預測，再過2週就是流行高峰，後續有望逐漸下降。

RSV好發於嬰幼兒族群，李秉穎指出，目前台灣尚無核准上市的RSV疫苗，也沒有專門治療RSV的藥物，若孩童感染RSV，目前僅能採取支持性治療，但家長也不用過度擔憂，RSV感染後症狀大多也像感冒一樣，會發展成重症的還是相對少數。

不過，李秉穎也提醒，家長能做的就是特別觀察孩子有沒有重症警示症狀出現，比如出現呼吸淺快的情況，如果孩童明顯的呼吸吃力、感到喘，可能就代表有肺炎風險，務必儘快帶孩子就醫，另健保署也有補助高風險族群接種抗體，如早產兒、先天性心臟病等，符合資格的民眾也可以多利用。

對於今年RSV疫情開始得特別早、個案特別多一事，李秉穎推測，這可能與過去幾年新冠肺炎疫情帶來的免疫負債有關，成年人相對於孩童，在RSV方面比較沒有免疫負債問題，因為以前感染過、現在自然也還是有抗體，但3歲以下孩童免疫負債會特別明顯，但大約明後年免疫負債就會減少了。

至於近期傳出台大兒童醫院因為RSV等上呼吸道疾病有塞爆的情況，李秉穎淡定表示，醫院滿床向來如此，近期也沒有什麼不同，但就是普通病床都陸續有病人的情況。

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