物價恐有上漲可能！台經院示警：須留意高利率變數

台經院指出，終端市場需求持續疲軟，導致產業鏈庫存調整時間較預期拉長。此外，產油國持續縮減石油供應量，導致國際油價攀升，且鐵礦砂、糖、橡膠等國際原物料價格走高，原物料價格上揚帶動傳統產業的補貨需求，令傳產出口、生產與外銷訂單等指標年減幅均較上月縮小，有助於拉抬售價面與需求面指標表現。
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台經院指出，儘管全球終端需求依舊不振，製造業景氣續呈緊縮，但與上個月相比，已有改善。國內製造業則受惠於國際原油與原物料價格走高，推升部分石化產品售價，激勵市場買氣回溫，帶動庫存回補需求。
科技產品仍受到全球消費性電子需求及半導體業復甦情況低於預期，拉貨力道不如以往，抵銷部分增幅。整體需求面與售價面指標雖有小幅提升，但提升的幅度並不明顯，加上8月台股表現疲弱，以及製造業廠商對景氣看法維持不變，拖累經營環境面指標表現。
隨著國際各品牌消費性電子新品陸續上市，以及中國雙11假期前備貨需求挹注，可望維繫國內製造業生產動能，第4季製造業景氣能見度將較上半年表現逐漸轉好。
不過，台經院示警，近期國際油價攀升，且鐵礦砂、糖、橡膠等國際原物料價格走高，加上美國經濟表現仍穩健，中國經濟數據除產地產指標外也有小幅改善，推升各國物價再次上漲，讓各國央行在對抗通膨上增添了新的壓力，高利率情境恐將維持更長時間，此將不利於消費及投資成長，需密切關注後續發展。