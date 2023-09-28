「暗黑女神」桃乃木香奈自爆偏愛草食男！1特性吸引她：覺得可愛
17LIVE跨國直播談話節目《＃ゆる沼》（女神私房話），由桃乃木香奈、薄幸、Dekami醬三位日本女星，再次相聚直播與粉絲們同樂，這次除了台灣觀眾之外，還新加入了新加坡、香港、馬來西亞等地區觀眾參與互動。其中，桃乃木香奈就透露，其實她偏愛對女生不熟且接觸少的草食男，讓她覺得超可愛，非常吸引她。
記者詹鎰睿／綜合報導
在節目中，三位女神就分享她們收過的難忘禮物小故事，一聽到觀眾投稿的悲慘失戀遭遇後，她們不僅送上溫暖的安慰，也大方說出內心感情觀。桃乃木香奈就笑說，每次收到粉絲送的大把玫瑰花束都特別開心。
不過，看到有粉絲投稿的難忘禮物，是在沒生病時，朋友卻突然送她感冒藥，桃乃木香奈則興奮地說，那位朋友很有可能是自己的粉絲，因為她之前出席活動，也曾遇到粉絲送她感冒藥當禮物，但她明明沒有生病的症狀，不解粉絲為何送她感冒藥。
節目來到尾聲，有關感情的相關Q&A問題作答，3位女神的答案都很真實。被問到另一半第一次劈腿會原諒嗎？Dekami醬和薄幸都說第一次會想原諒，唯獨桃乃木香奈堅決Say No，說她無法原諒，劈腿有一次就會有第二次、第三次。
至於喜歡草食系還是肉食系？桃乃木香奈則選草食系，她覺得，草食男對女生不熟，而且接觸少，讓她反而覺得很可愛，至於經常接觸很多女生的男生，就對她沒太大吸引力。
薄幸選肉食系，原因是她自己會害羞不敢主動，希望男生是會主動靠近的。Dekami醬則希望能有外在是草食男，但內在其實是肉食男的混合版男生，她覺得這樣接觸相處，會一直感受到對方的反轉魅力，讓桃乃木和薄幸聽完後都很心動，覺得會有反轉魅力的男生感覺也不錯。