侯友宜提凍卵補助政見 新北綠議員再問新北市府要不要先推動
國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜日前提出「補助凍卵、保障生育」政見，指出經過醫療評估，30至40歲女性是最適合凍卵的年齡，未來將有2萬元一次性凍卵補助，遭民進黨新北市議員曝光早在數個月前向市府提案要求研議遭到拒絕，今（28）日民進黨新北市議員陳乃瑜在議會上再度質詢列席的新北市政府衛生局長陳潤秋，提到如果侯友宜真的有心要推凍卵補助，那要不要現在就直接在新北市推動？否則就是選舉到了才騙票。
記者吳嘉億／新北報導
陳乃瑜表示，早在今年初就已經提案凍卵補助政策，二月份的臨時會、五月份的總質詢，都有針對凍卵補助提問，但侯友宜和市府團隊皆稱優先推動「適齡婚孕」，甚至提到「凍卵為侵入性醫療行為，對女性健康可能造成風險」，因而拒絕在新北市推動凍卵補助，現在侯友宜要選總統了，怒嗆這些藉口突然都不是藉口了？
陳潤秋對此仍是強調，先進國家補助凍卵以推動「適齡婚孕」為優先，不過對於是否再新北市率先推動凍卵補助政策，則是沒有多加說明及回應。
陳乃瑜指出，如果補助凍卵連在新北市都不肯做，而現在侯友宜卻要對全國開空頭支票，呼籲侯不要再欺騙社會大眾、不要選舉到了才騙票，強調真的關心女性生育權力，就請衛生局應該先在新北市推動凍卵補助。