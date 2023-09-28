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挺《英雄聯盟》中華隊奪金！贏韓國他發200雞排：單殺Faker再追加

▲亞運集氣祭品文來了！《英雄聯盟》中華代表隊今（28）日以2-0擊敗越南，已經確保銀牌，將在明（28）日與世界最強的韓國隊爭奪金牌。（圖／翻攝YT）
▲亞運集氣祭品文來了！《英雄聯盟》中華代表隊今（28）日以2-0擊敗越南，已經確保銀牌，將在明（28）日與世界最強的韓國隊爭奪金牌。（圖／翻攝YT）

記者潘毅/綜合報導

亞運集氣祭品文來了！《英雄聯盟》中華代表隊今（28）日以2-0擊敗越南，已經確保銀牌，將在明（29）日與世界最強的韓國隊爭奪金牌。對此， 嘉義知名網紅小商人也發文集氣，表示若中華隊贏過韓國奪金，就發200份雞排：「單殺Faker再追加」。

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2022年杭州亞運會首次把電競列入正式比賽項目，讓電競蓬勃發展的東亞各國重視度大增，而本次《英雄聯盟》項目，中華隊的分組籤運相當好，小組賽到四強賽為止都沒有遇到中國、韓國這兩大世界強權，在稍早也成功擊敗越南晉級金牌戰，對決已經統治這個遊戲多年的「王者」韓國。

▲《英雄聯盟》項目，今（28）日四強賽開打。（圖／KESPA）
▲《英雄聯盟》這款遊戲，近幾年來都是韓國選手在統治賽場。（圖／KESPA）
金牌戰的對手韓國實力十分強大，但台灣玩家們也不願放棄希望，網紅小商人就率先發起祭品文表示：「明天亞運電競項目 LOL 台韓戰，如果中華隊贏了，我發200份雞排」，且若是台灣選手能在「線上單殺」韓國傳奇選手李相赫（Faker）一次，就將再追加送出100份。

不少玩家看完祭品紛紛大喊「雞排吃起來」、「希望能打出風采」、「能看到以前西門單殺Faker的畫面重現嗎？」、「如果這場贏了，真的媲美S2 TPA奪冠耶」。

▲嘉義知名網紅小商人也發文集氣，表示若中華隊贏過韓國奪金，就發200份雞排：「單殺Faker再追加」。（圖／小商人臉書）
▲嘉義知名網紅小商人也發文集氣，表示若中華隊贏過韓國奪金，就發200份雞排：「單殺Faker再追加」。（圖／小商人臉書）
杭州亞運《英雄聯盟》中華隊由教練陳如治（WarHorse）、上路徐士傑（Rest）、蘇嘉祥（Hanabi）、打野洪浩軒（Karsa）、中路朱駿嵐（FoFo）、下路邱梓銓（Doggo）、輔助胡碩傑（SwordArt）出戰，除了上路2位選手外，其餘選手在職業賽皆效力中國LPL賽區。

本次杭州亞運中華代表隊共參加4個電競項目，分別為《英雄聯盟》、《傳說對決亞運版》、《絕地求生M亞運版》、《快打旋風5》，除了《傳說對決亞運版》賽事已經結束之外，其餘賽事還在火熱進行中，《快打旋風5》更是台灣的奪牌庫，並將在今（28）日晚間7點的銅牌敗部決賽就將上演中華隊內戰，「GamerBee」向玉麟對決「石油王」林立偉，直接上演中華隊內戰，勝者可晉級金牌戰，將在晚間8點20分對決韓國選手金管禹。


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