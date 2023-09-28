印尼禁止社群電商交易！東南亞國家首例　TikTok首當其衝遭受打擊

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根據研究機構「BMi Research」指出，實際上唯一會受到的影響就是TikTok，印尼的電商市場由蝦皮（Shopee）、在地的Tokopedia、阿里巴巴旗下的來贊達（Lazada）主導，這些電商都未涉入社群媒體，TikTok Shop屬於電商市場的後起之秀，憑藉著1.24億的活躍用戶崛起，但其實單看在電商市場的成交額，TikTok Shop僅佔印尼電商的5％。
對於印尼政府禁止社群媒體平台進行電子商務，有消費者表示，那他們就會轉向在蝦皮或其他電商平台購物，並不會重回實體商家。TikTok印尼的發言人則表示，TikTok會遵守法規，但也希望政府正視法規對於TikTok Shop的600萬餘位賣家，以及近700萬位依附TikTok的創作者生計所造成的影響。
TikTok相信TikTok Shop對於微型業者是項幫助而非威脅，但印尼政府認為TikTok Shop存在「掠奪性定價」行為，以極低的價格銷售進口商品，導致其他中小企業難以生存。
Global Counsel的分析師迪奈多（Dedi Dinarto）表示，新法規最大的受益者不是傳統中小企業，而是電商平台蝦皮、Tokopedia、Lazada，他們將會承接過去習慣在社群媒體上購物的那批消費者。年輕的網路世代，尤其在經歷疫情後，已經深深擁抱線上消費，想逆勢而為並不容易。