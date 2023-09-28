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高醫與清華強強聯手　投資百億打造國際智慧醫院

▲高醫與清華強強聯手，雙方簽署相關合作協議。（圖／高醫大提供）
▲高醫與清華強強聯手，雙方簽署相關合作協議。（圖／高醫大提供）

記者陳美嘉／高雄報導

財團法人私立高雄醫學大學受委託興建經營國立清華大學附設桃園醫院，預計投入百億元打造國際智慧醫院，此案不只是大學附設醫院以BOT案興建的首例，更是教育部主管金額最大的民間參與公共建設案。

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高醫與清華雙方於9月27日進一步簽署相關合作協議，兩校將共組醫學教育研究發展委員會，加強未來於醫院臨床教學、研發實習、產學合作、人才培育等醫學教育事項更緊密的合作。「國立清華大學桃園醫療暨教育研發園區興建營運移轉案」除了在醫療上能服務民眾，兩校的跨域合作計畫更是攜手推進國內醫學教育的重要里程碑。

▲國立清華大學校長高為元參觀高醫大模擬醫學教育中心。（圖／高醫大提供）
▲國立清華大學校長高為元參觀高醫大模擬醫學教育中心。（圖／高醫大提供）
財團法人私立高雄醫學大學董事長陳建志致詞時表示，高醫的創建是為了需求所在而產生，是為解決69年前南部地區醫療資源不足的問題，時至今日，除了創辦附設中和紀念醫院，也承接高雄市立小港醫院、大同醫院及旗津醫院，也即將啟用附設高醫岡山醫院，全力守護著南台灣民眾的健康。

陳建志指出，在每個不同時代與階段，都有不同的任務與責任，高醫此次透過與清華大學的合作，前進北台灣興建經營「清華大學附設桃園醫院」，讓高醫走出新高度，擴大服務範疇，照顧全國民眾，也再次證明「需求在哪裏，高醫就在那裏」的核心思想。

國立清華大學校長高為元致詞時表示，清華自從在新竹建校，一直努力發展醫學領域。從新竹到桃園這50公里路程，雖然清華走了67年， 可是一路上有許多貴人，更重要的就是找到最強的伙伴-高醫大。清華桃園醫院將秉持以人為本的理念，培育具有科技素養的好醫生、加速創新醫學科技的應用、及關注醫療不足地區的需求。清華感謝高醫的支持。

高醫攜手清華在國境之門桃園航空城打造的國際化智慧醫院預計2028年完工啟用，將整合兩校專業，推動醫學教育、服務在地民眾也拓展國際醫療市場，以「立足高雄、深耕台灣、鏈結世界」的思維，讓高雄醫學大學開創醫療無國界的新時代，實踐具有社會影響力的一流醫學大學之願景。

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