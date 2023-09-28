高醫與清華強強聯手　投資百億打造國際智慧醫院

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財團法人私立高雄醫學大學董事長陳建志致詞時表示，高醫的創建是為了需求所在而產生，是為解決69年前南部地區醫療資源不足的問題，時至今日，除了創辦附設中和紀念醫院，也承接高雄市立小港醫院、大同醫院及旗津醫院，也即將啟用附設高醫岡山醫院，全力守護著南台灣民眾的健康。
陳建志指出，在每個不同時代與階段，都有不同的任務與責任，高醫此次透過與清華大學的合作，前進北台灣興建經營「清華大學附設桃園醫院」，讓高醫走出新高度，擴大服務範疇，照顧全國民眾，也再次證明「需求在哪裏，高醫就在那裏」的核心思想。
國立清華大學校長高為元致詞時表示，清華自從在新竹建校，一直努力發展醫學領域。從新竹到桃園這50公里路程，雖然清華走了67年， 可是一路上有許多貴人，更重要的就是找到最強的伙伴-高醫大。清華桃園醫院將秉持以人為本的理念，培育具有科技素養的好醫生、加速創新醫學科技的應用、及關注醫療不足地區的需求。清華感謝高醫的支持。
高醫攜手清華在國境之門桃園航空城打造的國際化智慧醫院預計2028年完工啟用，將整合兩校專業，推動醫學教育、服務在地民眾也拓展國際醫療市場，以「立足高雄、深耕台灣、鏈結世界」的思維，讓高雄醫學大學開創醫療無國界的新時代，實踐具有社會影響力的一流醫學大學之願景。