柯文哲怨藍白合不比民調 金溥聰：侯柯兩人支持度平手、在誤差內
國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室執行長金溥聰今天（28）日下午與媒體茶敘被問及藍白合議題，他說，大家只需要維持默契，「兄弟登山各自努力」，保持友善，未來整合自然水到渠成，「Timing is everything」。至於民眾黨總統參選人柯文哲民調比較高，該如何決定誰正誰副？金溥聰認為，不能只看民調決定，況且民調隨時在變化，且目前侯、柯兩人支持度其實在誤差範圍之內，兩人以科學數據來看是平手。
記者余祥／台北報導
金溥聰也證實，他確實有在侯陣營內部下令不要打柯文哲，因為藍、白的目標一致，就是要讓貪腐的政府下台，他並特別澄清，自己過去從未下令要「打柯」。
對於外傳自己對於「藍白合」的態度已經軟化，金溥聰也不以為意的說，他沒有軟化，始終態度如一，一開始是因為黨內「換侯」氛圍濃厚，他才會堅持不「換侯」，而如今，那樣的局勢也已經過了，他只是希望國民黨的帥旗不能倒，如果當時沒有穩住，國民黨就會很危險。
媒體也問及，侯友宜自訪美回來後，民調似乎沒有太大的起色？金溥聰解釋，民調有「硬體面」與「軟體面」，所謂的「軟體面」是指走到人群當中的感覺，目前侯陣營接觸到的氛圍都是正面的，但「硬體面」的統計數字，還需要一些時間發酵，他認為仍需觀察一週的時間，並評估基本上會朝上升趨勢發展。
金溥聰強調，大選還有3個多月時間，沒有人知道最後1個月會發生什麼事情，而且台灣每半年政治局勢就會變化一次，未來1個月的時間會很關鍵。