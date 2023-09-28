勞動部潮州就業中心辦就業促進課程邀專家分享寵物鮮食商機

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因少子化現代人越來越願意將錢花在寵愛的「毛小孩」身上，使得寵物相關商品成為一個充滿商機的新領域。為了讓待業民眾也能了解這股潮流，潮州就業中心特地於今日舉辦就業促進課程，邀請以寵物鮮食創業成功的陳泓儒，為待業民眾介紹寵物周邊的商機、寵物食品市場的現狀和未來趨勢，以及有意創業者應該注意的事項。
陳泓儒透過分享自己的創業故事與經驗，強調理解市場趨勢、找到自己品牌定位的重要性，並透過創造高品質、有價值的寵物鮮食產品，滿足寵物主人對食品安全與品質的需求，進而建立穩固的客戶群。講師也透過投影片展示了許多自己過去創作可人寵共食的蛋糕作品，並分享與寵物主人間互動的有趣故事，引起在場學員的熱烈迴響。
潮州就業中心主任楊采蘭表示，長期失業者通常面臨著經濟與心理上的雙重挫折感，在復歸職場前需要更多的職前準備與心理支持。就業中心除了協助尋職、不定期辦理各類就業促進課程，提升對就業市場的認知外，也會適時運用僱用獎助措施提升雇主進用意願，進用長期失業等特定對象的雇主，每月可請領九千至一萬三千元不等的獎助金。
勞動部為鼓勵因家庭因素退出職場三個月以上的婦女回歸職場，近期也推出「婦女再就業計畫」，提供再就業婦女最高三萬元的就業獎勵，願意以彈性工時僱用的雇主則發給每月三千元最多12個月的獎勵金。此外，潮州就業中心將在10月19日(四)假林邊鄉公所二樓舉辦「林邊新埤地區現場徵才媒合活動」，預計將有十多家廠商提供上百個工作機會，想找工作的民眾屆時可至現場應徵面試。