夜班護理師加薪？公會喊「保障新進人員年薪70萬」　薛瑞元回應了

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護理師護士公會指出，護理人力不足的原因是因為護理人員執行業務面臨非預期的風險如暴力事件、新興傳染病、職場風險逐漸增加，而高齡化少子化，加上護理師長期暴露在身心過勞、超時工作、高壓力下，護理薪資與工作負荷不成比例，影響就業意願及留任率，是整體薪資及執業環境需要改善。
護理師護士公會表示，基層護理人員工作需要輪班、日夜顛倒非常辛苦，但病人的各項檢查與治療多集中在白班，因此白班的工作亦是繁複且吃重，所以「光提升夜班費，只是杯水車薪，遠水救不了近火」，對護理人員薪資的提升起不了大作用，護理人員的薪資患寡也患不均。
護理師護士公會建請政府投資護理職場，為提供友善職場，吸引新人投入，留任護理人力，維護全民健康，並重申其9項政策建言，其中一項為應求保障應屆畢業護理師年薪，在不含夜班費情況下至少達70萬，資深人員也需按比例調整。
護理師護士公會表示，護理人員非超人，龐大的壓力與惡劣的執業環境，隨時可能讓醫療崩潰，建請政府及機構立即執行相關政策，解決當前護理人力不足之問題，以維護全民健康。
對此，衛福部長薛瑞元回應表示「事有輕重緩急，政府是從比較急的」可以做得到的先做」，針對護理人員的夜班費獎勵，將以專款專用的方式編列，從健保總額匡出來，目前最低會有20到40億元。
至於是否能保障年薪70萬，薛瑞元苦笑稱「沒有哪個職業在保障年薪的，況且護理人員的工作也不是大家都一樣。」
以下為護理師護士公會政策建言：
一、由政府編列預算優先補助醫院護理人員薪資，每人每月10,000元直接撥入個人帳戶鼓勵留任，為期至少二年，醫院亦可相對提撥。
二、開放男性護理師在醫院服替代役，留職留薪，避免因服役中斷執業。
三、對於未取得執照的實習護士執業年限，由現行的15個月延長為3年。
四、鼓勵學生就讀護理科系，減免學生學費及提供就業的獎金。
五、鼓勵醫療機構提升護理人員薪資待遇，應屆畢業護理師年薪至少達70萬（不含夜班費），資深人員也需按比例調整。建請衛福部每年調查並公告不同醫院層級、地區及不同年資別之護理人員平均年薪，讓醫院可以參考。
六、短期降低全日平均護病比，並盡速研擬推動三班護病比。
七、因應現行激增的休假天數，修訂醫院評鑑基準的護理人力配置標準。
八、擴大「全民健康保險住院整合照護服務試辦計畫」經費，讓更多醫院參與增聘輔助人力協助病人照護。
九、保障醫院住院護理費及居家護理訪視費點值為1點1元；每年依據總額成長率調升健保住院護理費及居家護理費；並新增護理照護服務支付項目。