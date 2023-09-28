納卡共和國明年1月1日起解散！亞塞拜然境內「國中之國」不復存在

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根據之前納卡共和國與亞塞拜然的協議，納卡共和國的軍隊放下武器解除武裝，而亞塞拜然則允許納卡區的居民自由移動，據亞美尼亞當局表示，目前已有6萬5000人離開納卡區逃往亞美尼亞。
亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）表示，納卡區重新併入亞塞拜然，留下的當地居民權益將會獲得保障。而亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）因為未能力挺納卡共和國，在國內遭受許多責難。
近代的納卡衝突可追溯至前蘇聯時期，雖然國際社會普遍認為該地區屬於亞塞拜然，但蘇聯解體後，當地的亞美尼亞人擺脫了亞塞拜然名義上的控制，並在第一次納卡戰爭（1988年至1994年）占領了鄰近的領土，宣布成立納卡共和國自治。此次戰爭造成約3萬人被殺，超過100萬人流離失所，其中大部分是亞塞拜然裔。之後亞美尼亞與亞塞拜然針對該地區的爭議狀態，舉行過多次和平會談，但並無具體成果，圍繞在高加索地區的政治與宗教（亞美尼亞為基督教、亞塞拜然則多是穆斯林）衝突持續逾30年。
2020年，在經過數十年不間斷的小規模衝突後，亞塞拜然在土耳其的支持下，贏得了第二次納卡戰爭，重新奪回了卡拉巴赫及其周邊地區的領土，該場戰爭在俄羅斯的斡旋下結束，但也引起亞美尼亞不滿，指責莫斯科未能保證亞美尼亞的權益。而亞塞拜然日前發動軍事行動，重新徹底掌控納卡區，納卡共和國同意停火，並宣布在明年1月1日解散。