巷仔內／華為讓「中國崩潰論」崩潰了嗎？晶片戰爭沒告訴你的事

納卡共和國明年1月1日起解散！亞塞拜然境內「國中之國」不復存在

▲納卡區當地的親亞美尼亞政府，「納卡共和國」宣布明年1月1日起解散，亞塞拜然境內的「國中之國」不復存在。圖為納卡區湧現逃難潮，大批民眾逃往亞美尼亞。（圖／美聯社／達志影像）
▲納卡區當地的親亞美尼亞政府，「納卡共和國」宣布明年1月1日起解散，亞塞拜然境內的「國中之國」不復存在。圖為納卡區湧現逃難潮，大批民眾逃往亞美尼亞。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

亞塞拜然（Azerbaijan）日前發動「24小時閃電軍事行動」，重新掌控分離主義地區-納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡區）。納卡區當地的親亞美尼亞（Armenia）政府，「納卡共和國（Republic of Artsakh）」（又稱阿爾察赫共和國）今（28）日宣布，將於明年1月1日解散，亞塞拜然境內的「國中之國」不復存在。納卡區湧現逃難潮，許多身分認同為亞美尼亞人的當地局民，不願被亞塞拜然統治，擔心遭到種族清洗，已大舉逃離家園。

我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合外媒報導，「納卡共和國」總統沙赫拉馬尼揚（Samvel Shahramanyan）表示，已簽署法令，自明年1月1日起解散納卡共和國所有國家機構，1991年宣布獨立的納卡共和國，在全球僅獲3個非聯合國成員承認，苦撐32年後消失於歷史舞台。

根據之前納卡共和國與亞塞拜然的協議，納卡共和國的軍隊放下武器解除武裝，而亞塞拜然則允許納卡區的居民自由移動，據亞美尼亞當局表示，目前已有6萬5000人離開納卡區逃往亞美尼亞。

亞塞拜然總統阿利耶夫（Ilham Aliyev）表示，納卡區重新併入亞塞拜然，留下的當地居民權益將會獲得保障。而亞美尼亞總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）因為未能力挺納卡共和國，在國內遭受許多責難。

近代的納卡衝突可追溯至前蘇聯時期，雖然國際社會普遍認為該地區屬於亞塞拜然，但蘇聯解體後，當地的亞美尼亞人擺脫了亞塞拜然名義上的控制，並在第一次納卡戰爭（1988年至1994年）占領了鄰近的領土，宣布成立納卡共和國自治。此次戰爭造成約3萬人被殺，超過100萬人流離失所，其中大部分是亞塞拜然裔。之後亞美尼亞與亞塞拜然針對該地區的爭議狀態，舉行過多次和平會談，但並無具體成果，圍繞在高加索地區的政治與宗教（亞美尼亞為基督教、亞塞拜然則多是穆斯林）衝突持續逾30年。

2020年，在經過數十年不間斷的小規模衝突後，亞塞拜然在土耳其的支持下，贏得了第二次納卡戰爭，重新奪回了卡拉巴赫及其周邊地區的領土，該場戰爭在俄羅斯的斡旋下結束，但也引起亞美尼亞不滿，指責莫斯科未能保證亞美尼亞的權益。而亞塞拜然日前發動軍事行動，重新徹底掌控納卡區，納卡共和國同意停火，並宣布在明年1月1日解散。

亞美尼亞「丟失納卡」怪罪俄國　克宮反嗆：誰叫你跟西方調情

衝突升溫！擔心被亞塞拜然「種族清洗」　納卡區12萬人遷亞美尼亞

餓了9個多月！物資短缺　納卡居民控亞塞拜然「確有滅絕意圖」

納卡區12萬名難民撤離！燃料庫突爆炸　釀20死、百餘人傷重

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞