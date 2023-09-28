秘書處長請假助選侯友宜 新北綠營3女將要求調查並停動用特支費
針對新北市政府秘書處長饒慶鈺先前請假隨國民黨2024總統參選人、新北市長侯友宜出國參訪拚選舉，新北市議會3位民進黨籍新北市議員今（28）日在議會定期會質詢時輪番痛批侯友宜請假天數史上最長，秘書處長更是帶職助選，把市府當競總，市政擺爛卻坐享高薪，根本就是踐踏市民，要求新北市府依法停止動用市長特支費。
記者吳嘉億／新北報導
民進黨新北市議員黃淑君表示，饒慶鈺請事假陪同侯友宜出訪，相關經費是否由侯友宜競選總部支出，要求市政府政風處處長尹維治依法查處，裁定兩週內提供相關報告，同時因新北市現在侯友請假，要求不可支應市長特別費用，請秘書處依法行政，不可輕忽。
民進黨新北市議員陳乃瑜則質疑，饒慶鈺口口聲聲要拚城市外交，卻完全不知道新北市有幾個姐妹市，連主責業務都做不好，甚至還拿著市民的納稅錢，請假公然為侯友宜助選，要求政風處調查饒慶鈺是否違法失職。
民進黨新北市議員顏蔚慈也指出，天下及遠見雜誌民調接連顯示新北市政吊車尾，而侯友宜不但市政不如人，就連請假捐薪水也是演技拙劣，不如前新北市長、現任國民黨主席朱立倫，說到朱請假89天，包括例假日，捐全薪還湊整數；反觀侯友宜請假113天，丟包市政還對薪水錙銖必較，侯友宜週末不做事、薪水照樣拿，痛批侯根本是竊取市民納稅錢的精算師。
民進黨議員要求新北市府應自侯友宜9月23日請假日起停止支用首長特別費，並依法查處局處首長上班請假為侯友宜助選的嚴重失職行為，並要求人事處及秘書處到議會進行專案報告。