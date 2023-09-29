內幕／首波強化輔選啟動！賴清德盤點13選區送「軍援」

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在野整合牛步，而賴清德也絕非是「躺著選」，近期受到進口爭議波及，最新民調顯示支持度暴跌10％，最終農業部前部長陳吉仲不願成為選情破口請辭獲准，被在野抨擊是「避仲救清」，而民調是否持續下探還仍需觀察。
除自身選情不容輕忽外，賴清德同樣擔憂立委選情，力拚國會過半雖有難度，但仍持續努力。據悉，賴清德在本月中親自盤點全台選情，將北中南中13選區列為首波強化輔選區域。
據了解，首波強化輔選區域中，其中包括北部2名現任立委與一名南部立委，另10人為挑戰艱困選區的新人，賴清德將送上「軍援物資」，其中包括賴清德多次前往站台、協助刊登參選人聯合看板、黨中央協助召開記者會進行攻防與協調地方整合等，以「多站台、送軍援與促整合」多元方式助選。
本次立委選舉賴清德喊出「民主大聯盟」，象徵跨黨派、跨世代、跨領域進行合作，未料卻出師不利，有6人宣布退選，包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市與屏東縣，陣前換將乃兵家大忌，選戰未戰先傷，更為選情增添變數。此外部分艱困選區推派新人應戰，也不免讓支持者感到憂心。
據悉，投入深藍選區的民進黨戰將曾提及內參民調，結果不若外界預期懸殊，差距更在個位數中，距離選戰還有100多天，絕對有一搏的機會。除了艱困選區外，賴清德同樣高度重視南台灣選區，地方輔選會議同樣欽點強化輔選區域，包括接替現任立委劉世芳參選左楠區的新人李柏毅，另名則是遇上民視前董座郭倍宏挑戰的現任立委趙天麟，務必確保票票入匭、力保「八仙過海」。