不滿藍營放話！柯文哲飆「去死吧」　朱立倫：放話絕不來自國民黨

內幕／首波強化輔選啟動！賴清德盤點13選區送「軍援」

▲賴清德9月中親自盤點全台立委選情，將13選區列為首波強化輔選區域，包括3名現任立委與10名挑戰艱困選區的新人。（圖／賴清德競辦提供）
▲賴清德9月中親自盤點全台立委選情，將13選區列為首波強化輔選區域，包括3名現任立委與10名挑戰艱困選區的新人。（圖／賴清德競辦提供）

記者陳威叡／台北報導

距離選舉倒數106天，民進黨主席暨總統參選人賴清德民調持續領先，另不忘拉抬小雞，據悉賴清德在9月中親自盤點全台選情，將全台13選區列為首波強化輔選區域，包括3名現任立委與10名挑戰艱困選區的新人，將以「多站台、送軍援與促整合」等多元方式，並結合黨中央與競辦進行攻防，力拚國會過半。

我是廣告 請繼續往下閱讀
選舉倒數即將破百日，郭台銘積極連署參選，以戰逼和合態勢，盼成為桶箍促成非綠整合，但看似與藍營漸行漸遠，不僅藍營整合未果，而藍白合同樣日暮途窮，民眾黨總統參選人柯文哲聽聞合作條件，第一是不比民調、第二是國民黨要當正，砲轟「這哪門子的合作！」

在野整合牛步，而賴清德也絕非是「躺著選」，近期受到進口爭議波及，最新民調顯示支持度暴跌10％，最終農業部前部長陳吉仲不願成為選情破口請辭獲准，被在野抨擊是「避仲救清」，而民調是否持續下探還仍需觀察。

除自身選情不容輕忽外，賴清德同樣擔憂立委選情，力拚國會過半雖有難度，但仍持續努力。據悉，賴清德在本月中親自盤點全台選情，將北中南中13選區列為首波強化輔選區域。

據了解，首波強化輔選區域中，其中包括北部2名現任立委與一名南部立委，另10人為挑戰艱困選區的新人，賴清德將送上「軍援物資」，其中包括賴清德多次前往站台、協助刊登參選人聯合看板、黨中央協助召開記者會進行攻防與協調地方整合等，以「多站台、送軍援與促整合」多元方式助選。

本次立委選舉賴清德喊出「民主大聯盟」，象徵跨黨派、跨世代、跨領域進行合作，未料卻出師不利，有6人宣布退選，包括宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市與屏東縣，陣前換將乃兵家大忌，選戰未戰先傷，更為選情增添變數。此外部分艱困選區推派新人應戰，也不免讓支持者感到憂心。

據悉，投入深藍選區的民進黨戰將曾提及內參民調，結果不若外界預期懸殊，差距更在個位數中，距離選戰還有100多天，絕對有一搏的機會。除了艱困選區外，賴清德同樣高度重視南台灣選區，地方輔選會議同樣欽點強化輔選區域，包括接替現任立委劉世芳參選左楠區的新人李柏毅，另名則是遇上民視前董座郭倍宏挑戰的現任立委趙天麟，務必確保票票入匭、力保「八仙過海」。

賴清德競辦砲轟柯文哲帶頭歧視孕婦！陳智菡反嗆：總是抓錯重點

賴清德、高雄立委聯合看板首度亮相　力拚立委八席全上

允諾女性閣員比例　賴清德鬆口：副手人選優先考慮女性

新北綠黨團占發言台喊話侯友宜　藍黨團奉勸賴清德不要伸黑手進來

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞