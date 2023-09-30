盧廣仲的5件事！《花甲》前就演過戲、哭點超低　大學唸7年才畢業

我是廣告 請繼續往下閱讀
盧廣仲2018年憑《植劇場－花甲男孩轉大人》一連抱走第53屆金鐘獎新進演員、視帝兩大獎，不少人才訝異以創作歌手為本業的他也會演戲，其實《花甲》之前，盧廣仲演過多部影視作品，如紀錄片《革命前夕的錄音日記+》、客串國片《愛情無全順》、《只要我長大》，也曾幫動畫片《大英雄天團》的「杯麵」配音。
金曲獎、金鐘獎、金馬獎大滿貫歌王
音樂作品遊走非主流及主流，盧廣仲出道第二年、2008年發行首張個人專輯《100種生活》，1個月後奪下金曲獎最佳新人、最佳作曲人獎，相當風光，10年後一舉拿下兩座金鐘獎，2020年再以電影《刻在你心底的名字》主題曲〈刻在我心底的名字〉獲頒金馬獎最佳原創電影歌曲獎，成為少數集滿「三金」的藝人。
盧廣仲自爆哭點超級低
盧廣仲曾透露自己哭點很低，與爸爸、媽媽看以狗狗為主角的溫馨洋片《為了與你相遇》，3個人在家裡客廳哭得滿臉淚痕，自己看《魔戒二部曲：雙城奇謀》時也有哭，坦言與媽媽一樣感性，母子倆常常聊天聊一聊就掉眼淚，不過盧廣仲說，不喜歡被外人看見哭的樣子，所以都一個人去電影院。
大學整整讀7年才畢業
台南出生的盧廣仲，從港明高中畢業後，考進淡江大學電機工程學系，二年級時雖然在音樂領域展露鋒芒，先後拿下淡大金韶獎及政治大學金旋獎，課業方面就顯得勉強許多，大二上學期被「二一」，下學期見苗頭不對，為了不被「雙二一」，轉到西班牙語文學系重讀二年級，後來踏入演藝圈，工作忙碌，最後花7年才拿到大學畢業證書。
被公車輾過的音樂鬼才
2003年10月，盧廣仲錄取淡江大學才開學1個月，某天晚上騎機車外出買消夜，先遭一輛迎面而來的汽車撞飛到一台公車底盤旁，右腳直接被捲進車輪，當場輾斷，整個人還被翻了一圈，傷勢嚴重的他被緊急送醫動手術，而住院休養期間，盧廣仲重拾吉他，潛心創作，才有機會參加淡大金韶獎、政大金旋獎，成為進入樂壇的契機，唱片製作人鍾成虎曾形容他是「被公車輾過的音樂鬼才」。