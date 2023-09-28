《天堂》國際服首推「夢幻之島」特化伺服器！打寶率最高提升350%

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活動期間，於「說話之島」可使用「騎士團貨幣」直接購買+6~9「紅騎士團武器」、+4~7「紅騎士團防具裝備」，可使用金幣直接購買商城飾品，如「倫提斯耳環/墜飾」及「史奈普戒指」。
即日起開放「夢幻之島」事前登錄活動，三步驟登錄，可獲得傳說娃娃、神級武器、+7裝備等虛寶。
◾事前登錄
於10月12日前完成網頁登錄，改版後即可領取「英雄的禮物箱子」*1、「傳說娃娃:屠龍者」*1。「英雄的禮物箱子」開啟可獲得：「英雄的傲慢之塔傳送符製作券」*1、「祝福的體力藥水」*500、「祝福的神速藥水」*50等，多達6種補給品。全台登錄人數達指定門檻，官方將加碼再送出「殷海薩點數儲值石(5,000)」、「慶典倫提斯/史奈普+1強化券」*2、「萬能藥(EXP)100%製作券(活動)」*1等。
◾預先創角
於10月5日至10月11日完成新伺服器預先創角，限量名額內的玩家可加碼獲得角色職業專屬神級武器。
◾盟約的召喚
於10月5日至11月9日，於網頁透過隊伍邀請碼，邀請好友加入血盟，活動期間內完成指定任務可獲得各項任務的對應獎勵。共有5項任務，可獲得「林德拜爾系列盔甲(刻印)」擇一、「+7神聖的保護者斗篷(刻印)」、「+5隱藏的南瓜腰帶」、「純白萬能藥(EXP)」*20、3千萬「騎士團貨幣」。
新伺服器中，官方特別打造台服獨家台灣主題地圖，以艋舺文化及龍山寺夜市為原型打造，並將台灣特色美食，芒果冰、珍珠奶茶設計為怪物，帶給玩家趣味挑戰。機率掉落「隱藏魔族武器」、「騎士范德武器」、「龍級武器」。
並可透過「秘武碎片」機率製作「傳說級武器」、使用「秘武卷軸」轉換成永久+9型態。新地圖將高機率掉落：龍鑽補充石、各武器強化卷軸、保護卷軸、商城飾品強化卷軸等，完成每日任務還有機會獲得商城飾品。
經典復刻「魔法娃娃競賽」回憶玩法盛大回歸，每回合最高可下注一千萬金幣，獲勝後，依照賠率直接給與金幣。於賽場中可直接透過金幣機會製作「混亂的傲慢之塔傳送符」及「變身支配戒指」，以小博大拚手氣。