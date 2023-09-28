25顆米其林星星名廚進駐！台北W飯店開現代法餐　單點菜色158元起

近年來，流行國際酒店與米其林名廚接軌合作。像是台北W飯店邀請到現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」主廚奧利維耶·埃爾澤(Olivier Elzer)進駐10樓，即日起正式開幕。享譽港澳地區的Olivier Elzer多年下來，坐擁25顆米其林星肯定，此次W飯店的Seasons by olivier e.定位為休閒餐飲(Casual Dining)，以平易近人的價位，打破大眾對法式料理的刻板印象。單點菜色從開胃菜到大菜兼有，最低單點158元起，另有無菜單料理模式，每位1988元+10%起，午間另有套餐每位1288+10%元起。另外，晶華國際酒店集團也再次攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」，即日起於為旗下多家飯店早餐，打造秋意十足的菜色。
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享譽港澳地區的Olivier Elzer坐擁25顆米其林星肯定，旗下品牌Seasons by olivier e.首度引進台灣，並攜手已與其共事近十年、來自香港的營運主廚葉城樂，藉由在地時令食材展現法餐精髓。Seasons by olivier e.定位為休閒餐飲(Casual Dining)，開幕首季菜單即可品嚐主廚Olivier Elzer的多道招牌菜式，感受到他以傳統法餐為基底，融入台灣特色原料和主廚於亞洲生活14年的靈感。