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25顆米其林星星名廚進駐！台北W飯店開現代法餐　單點菜色158元起

▲台北W飯店邀請到現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」主廚奧利維耶·埃爾澤(Olivier Elzer)以此餐廳品牌直接進駐10樓，即日起正式開幕。（圖／台北W飯店提供）
▲台北W飯店邀請到現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」主廚奧利維耶·埃爾澤(Olivier Elzer)以此餐廳品牌直接進駐10樓，即日起正式開幕。（圖／台北W飯店提供）

記者葉盛耀/綜合報導

近年來，流行國際酒店與米其林名廚接軌合作。像是台北W飯店邀請到現代法式餐廳「Seasons by olivier e.」主廚奧利維耶·埃爾澤(Olivier Elzer)進駐10樓，即日起正式開幕。享譽港澳地區的Olivier Elzer多年下來，坐擁25顆米其林星肯定，此次W飯店的Seasons by olivier e.定位為休閒餐飲(Casual Dining)，以平易近人的價位，打破大眾對法式料理的刻板印象。單點菜色從開胃菜到大菜兼有，最低單點158元起，另有無菜單料理模式，每位1988元+10%起，午間另有套餐每位1288+10%元起。另外，晶華國際酒店集團也再次攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」，即日起於為旗下多家飯店早餐，打造秋意十足的菜色。

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享譽港澳地區的Olivier Elzer坐擁25顆米其林星肯定，旗下品牌Seasons by olivier e.首度引進台灣，並攜手已與其共事近十年、來自香港的營運主廚葉城樂，藉由在地時令食材展現法餐精髓。Seasons by olivier e.定位為休閒餐飲(Casual Dining)，開幕首季菜單即可品嚐主廚Olivier Elzer的多道招牌菜式，感受到他以傳統法餐為基底，融入台灣特色原料和主廚於亞洲生活14年的靈感。

▲享譽港澳地區的Olivier Elzer坐擁25顆米其林星肯定，旗下品牌Seasons by olivier e.首度引進台灣。 （圖／台北W飯店提供）
▲享譽港澳地區的Olivier Elzer坐擁25顆米其林星肯定，旗下品牌Seasons by olivier e.首度引進台灣。 （圖／台北W飯店提供）
像是開胃菜「香料鮪魚 / 酪梨泥 / 紅蔥醬」，主體為炙燒半生熟鮪魚，外層裹上黑白芝麻增添香氣，底層鋪墊融合豆瓣醬的酪梨泥，淋上紅蔥頭、紫蘇與葡萄籽油製成的醬料，風味綿密細緻又有股親切感。

▲開胃菜「香料鮪魚 / 酪梨泥 / 紅蔥醬」，主體為炙燒半生熟鮪魚，外層裹上黑白芝麻與多種醬汁添味。（圖／台北W飯店提供）
▲開胃菜「香料鮪魚 / 酪梨泥 / 紅蔥醬」，主體為炙燒半生熟鮪魚，外層裹上黑白芝麻與多種醬汁添味。（圖／台北W飯店提供）
「綜合香料鮮蝦黑米燉飯 / 朝鮮薊」將黑米以韭蔥、帕瑪森及馬茲卡彭兩種起司熬煮，白蝦則混合多種辛香料的瑪莎拉調味，最後藉朝鮮薊點綴幾抹綠意。

▲「綜合香料鮮蝦黑米燉飯 / 朝鮮薊」將黑米以韭蔥、帕瑪森及馬茲卡彭兩種起司熬煮，上面的白蝦加上印度式香料調味，帶點亞洲風味。（圖／台北W飯店提供）
▲「綜合香料鮮蝦黑米燉飯 / 朝鮮薊」將黑米以韭蔥、帕瑪森及馬茲卡彭兩種起司熬煮，上面的白蝦加上印度式香料調味，帶點亞洲風味。（圖／台北W飯店提供）
主菜中「炭烤美國牛肋眼 / 紅酒燉煮紅蔥與香蒜洋芋泥」，使用獨家打造的品牌木盒盛裝，開盒時馥郁的煙燻迷迭香緩緩漫開，映入眼簾的U.S.Prime等級牛肋眼，是經過繁複嚴謹的烘烤靜置手法，將肉汁完整封存於軟嫩口感中，上方以紅酒乾蔥醬佐蒜片，並隨餐附上蒜味馬鈴薯泥及紅酒牛肉醬。

▲「炭烤美國牛肋眼 / 紅酒燉煮紅蔥與香蒜洋芋泥」選用U.S.Prime等級牛肋眼，是經過繁複嚴謹的烘烤靜置手法，將肉汁完整封存於軟嫩口感中。（圖／台北W飯店提供）
▲「炭烤美國牛肋眼 / 紅酒燉煮紅蔥與香蒜洋芋泥」選用U.S.Prime等級牛肋眼，是經過繁複嚴謹的烘烤靜置手法，將肉汁完整封存於軟嫩口感中。（圖／台北W飯店提供）
除了單點菜色，無菜單料理亦是亮點之一。分別有四道菜1988元起、六道菜2588元起、八道菜2988元起的選擇，以單人每位計價，10%服務費另計。用餐之餘，可由侍酒師推薦佐餐品飲。業者表示，以「四季」為名的Seasons by olivier e. ，旨在採用當季新鮮食材，創造令人難以抗拒的料理；未來計劃以春夏、秋冬兩季為頻率更換菜單，每逢歡慶佳節亦將推出限定套餐。

晶華國際酒店集團再次攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」，即日起於台北晶華酒店、台南、太魯閣晶英酒店、晶泉丰旅以及高雄晶英國際行館打造秋意十足的早餐餐檯，小小樹食行政主廚徐兆麟(Tim Hsu)以秋日食材為主題為晶華設計的限定料理，包括秋日佛陀碗、蘋果油醋及香料烤南瓜等五款新品，搭配餐檯上選擇多樣、繽紛新鮮的在地綠意時蔬，伴隨時序，勾勒出令人期待的食欲之秋。

▲晶華國際酒店集團再次攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」，即日起於台北晶華酒店、台南、太魯閣晶英酒店、晶泉丰旅以及高雄晶英國際行館打造秋意十足的早餐餐檯。（圖／晶華酒店提供）
▲晶華國際酒店集團再次攜手米其林綠星餐廳「小小樹食」，即日起於台北晶華酒店、台南、太魯閣晶英酒店、晶泉丰旅以及高雄晶英國際行館打造秋意十足的早餐餐檯。（圖／晶華酒店提供）
此次的重點包括以秋日食材入饌的佛陀碗、爐烤時蔬以及蘋果油醋。以台北晶華酒店來說，秋日佛陀碗是以香料拌炒的溫熱薑黃飯為基底，鋪上裹著楓糖烘烤的台灣66號紅地瓜、以及哈魯米起司、產銷履歷番茄以及小黃瓜、綜合野菇等。而三款爐烤時蔬則有香料烤南瓜、奶油燉秋栗以及起司烤孢子甘藍，佐以充滿秋天氣息、以日本蘋果醋為基底，調入百里香、楓糖、橄欖油及多款辛香料而成的蘋果油醋，兼具精緻、美味及飽足感。
 

▲三款爐烤時蔬有香料烤南瓜、奶油燉秋栗以及起司烤孢子甘藍等，佐以日本蘋果醋，再調入百里香、楓糖、橄欖油及多款辛香料等。（圖／台北W飯店提供）
▲三款爐烤時蔬有香料烤南瓜、奶油燉秋栗以及起司烤孢子甘藍等，佐以日本蘋果醋，再調入百里香、楓糖、橄欖油及多款辛香料等。（圖／台北W飯店提供）

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