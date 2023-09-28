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柯叔元豔麗情婦太美了！簡嫚書《美食無間》吃相太難看被比下

▲陽靚在《美食無間》飾演柯叔元豔麗情婦，美過簡嫚書吃相難看的大食怪人設。（圖／發起日影視提供）
▲陽靚在《美食無間》飾演柯叔元豔麗情婦，美過簡嫚書吃相難看的大食怪人設。（圖／發起日影視提供）

記者蔡依庭／綜合報導

簡嫚書在新影集《美食無間》打破眾人想像，變身超級大食怪，對吃毫無追求，能吃就往嘴裡塞，豪放作風讓傅孟柏忍不住問：「妳吃東西可不可以文明一點啊？」連王柏傑都看傻眼，但她絲毫不在意回嗆：「幹嘛，我很餓啊！」柯叔元在戲裡飾演黑道老大與黃尚禾爭鬥，另外他有一位開火鍋店、集結智慧和美貌的豔麗情婦陽靚。

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▲簡嫚書（左起）、傅孟柏、王柏傑在劇中因愛吃成為飯友。（圖／發起日影視提供）
▲簡嫚書（左起）、傅孟柏、王柏傑在劇中因愛吃成為飯友。（圖／發起日影視提供）
王柏傑飾演外表冷酷的殺手「黎子東」，殺人無聲無息從不失手，這個身份讓他把每一餐都當作最後一餐，注重進食的儀式感。他平時習慣獨來獨往，對任何人都不輕易展露情緒，笑稱自己是「面癱殺手」，直到遇見傅孟柏跟簡嫚書，開啟一段殺手與刑警的禁忌情誼。除3位主演，「最帥大叔」柯叔元霸氣飾演愛吃又懂吃的黑道大哥「胡仲魁」，他吃遍江湖靠的是兄弟情義。北影影后陽靚飾演性感豔麗的火鍋店老闆娘，是柯叔元極具智慧的情婦，擅長隱藏心思、運籌帷幄，讓人難以看穿。

▲黃尚禾（左）為了和柯叔元爭奪黑道老大寶座不擇手段。
▲黃尚禾（左）為了和柯叔元爭奪黑道老大寶座不擇手段。（圖／發起日影視提供）
近年在《角頭》系列電影讓人印象深刻的黃尚禾，飾演在黑道集團謀上位的小弟，個性火爆易怒，秉持「金錢至上，吃貴就是上流」的心態，只吃高級食材的土豪作風，符合角色眼裡只有錢與權的個性，是無惡不作的狠角色，和柯叔元爭奪老大寶座不擇手段。《美食無間》11月3日每週五晚間在三立都會台首播，中華電信MOD、Hami Video、愛奇藝國際版等平台同步跟播，11月5日華視播映。

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