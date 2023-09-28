杭州亞運／台灣新棋王誕生！許皓鋐奪歷史首金 曾一年狂拿8冠
圍棋上一次列入亞運比賽項目要回溯至2010年廣州亞運，當時男子團體、女子團體和混合雙人3塊金牌都被南韓隊奪下，中華隊僅收下一枚女團銅牌，此次台灣棋士許皓鋐在杭州亞運圍棋男子賽，一路從8強賽、4強賽挺進金牌戰，爆冷擊敗世界第一的韓國棋王申真諝，並在金牌戰鬥倒中國名將柯潔，拿下亞運圍棋代表隊隊史第一面金牌，寫下歷史新頁！
記者陳云茹/綜合報導
2001年出生的許皓鋐今年21歲，他從四歲就開始學習圍棋，現為台灣棋院職業九段圍棋棋士。他在2013年初入段成為職業棋手，並一路升段，在2022年年底晉升職業九段棋士。
許皓鋐2012年開始在國內比賽展露頭角，2016年在各級學校圍棋運動錦標賽中拿下國中男子個人組冠軍，2017年斬獲新人王賽、中正盃、大成盃等超過四座冠軍，接下來每年他都入手超過三面冠軍，可謂是圍棋金牌製造機。
2020年許皓鋐一年兩度闖入世界賽八強，並且成為台灣棋院職業棋士年度總勝率第一名、總獎金排名第一及總勝局排行第三。更狂的是，2022年台灣九大冠許皓鋐就拿下八冠，締造台灣史上最佳成績，包含海峰盃、名人冠軍賽、友士盃時段賽、快棋爭霸戰、台灣國手賽他都是二連霸以上的頭銜奪冠。
2023年他就先在台灣天元賽奪下二連霸，此次杭州亞運又擊敗韓國、中國超強勁敵，拿下含金量超高的男子個人金牌，不僅為中華代表隊拿下亞運隊史第一金，他的名字也將高掛在台灣圍棋歷史上。