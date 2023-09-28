劉芒被爆「退租惡行」後續風向逆轉！爆料網紅道歉了：我疏於查證
YouTuber劉芒近期再度捲入「退租風波」，她退租長住4、5年的租屋處，後續卻遭房東爆料點交遲到、家具毀損、室內髒亂等問題，而網紅「美到沒朋友」也獲房東授權轉發爆料內容並發文批評。後續劉芒以直播方式完整解釋事發經過，「美到沒朋友」也在今（28）日也發文向劉芒道歉，坦言自己「疏於查證」。
記者潘毅/綜合報導
劉芒最近捲入退租爭議，房東控訴她點交遲到、屋內的多個傢俱被弄壞、地上還留有不明液體及口香糖殘跡等。輿論隨即開始發酵。部落客「美到沒朋友」也發文酸「好想知道劉芒當初租屋押金是一百萬嗎？怎麼可以退租點交時弄壞電視、衣櫃、百葉窗、換沙發、地板一層灰還黏3枚口香糖&打翻沒清飲料液體，冰箱留一盒結霜拿不出來的東西、一塊帶不走的地毯，全部都從押金扣」。
隨後劉芒則在25日下午以直播發聲，委屈表示雙方見面時，都有如實告知屋況，也願意支付過程中產生的一切費用，同時也感嘆「房東當下沒有跟我表達你的不滿，也沒有跟我表達你想要的解決方式，卻選擇爆料、授權其他人去公審這件事情」，不過仍希望雙方能與房東繼續溝通：「我不會神隱，有問題直接跟我說，後續也都連絡得到我」。
經過劉芒解釋後，網路上輿論也出現了變化，「美到沒朋友」也在今（28）日在臉書上發文表示：「我想跟劉小姐與大家致歉，因為我的疏於查證，錯把黏土與洗衣精誤認為口香糖與其他液體，對於因此造成的紛擾，感到相當抱歉。也體悟到，不管是身為房東或房客，在面交清點資產時，一定要當面說清楚，避免溝通不順暢而引發任何爭議。」