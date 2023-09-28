只有四天！台灣精品「第一杯咖啡」飄香義享

義享時尚廣場與農業部農村發展及水土保持署南投分署合作，於9/28-10/1舉辦為期四天的「第一杯咖啡」台灣精品咖啡行銷推廣展售會，以國際精品結合台灣精品的意象，選於1F國際精品樓層推廣。集結台灣知名咖啡莊園「鄒築園」、「卓武山咖啡莊園」、「一品咖啡莊園」及「青葉咖啡」等小農職人共同參與。搭配百貨週年慶檔期以及10/1國際咖啡日，還推出一系列獨家優惠及滿額好禮。
記者陳美嘉／高雄報導
農村水保署南投分署分署長傅桂霖表示，台灣擁有適合咖啡生長的地理環境，農村水保署南投分署也在產地提供環境改善與水土保持的防護，從咖啡微電影、第一杯咖啡外交的努力下，國外咖啡業者持續購買台灣精品咖啡，今年度咖啡產業持續推廣到日本及美國紐約，獲得許多外國人士的青睞；而在國內市場方面，首次與高雄義享時尚廣場合作，選於1F國際精品樓層推廣，期許台灣精品咖啡也能夠往國際市場邁進。
「藝起品藝術懂咖啡」主題講座9/29-10/1每日下午2點於1F舉辦，邀請高師大教授帶領大家一同了解咖啡與藝術間的故事。為響應10/1國際咖啡日，於展售會現場購買相同品項手沖咖啡，即可享第二杯半價(不同品項以價低品項打八折優惠)；購買莊園咖啡豆結帳金額再享現折50元(單筆消費不累計)；更有滿額限定好禮，凡消費單筆滿1,000元(含)以上即贈「台灣好咖」咖啡組(每日限量30組)；此外，還集結館內品牌包含米拉尼咖啡MILANI、奎克咖啡、莫凡彼餐廳、成真咖啡、cama café、穎可達咖啡及御前上茶等共計7家推出10月1日限量買一送一及折扣優惠。