批對手想重啟服貿恐害慘美容業　賴清德：街頭將充斥中國連鎖髮廊

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賴清德認為必須多管齊下解決問題，首先是加強技職教育培養更多人才，勞動部要提出對策，讓學生提早進入職場第一線見習、並由勞動部支付薪水，創造資方、勞方雙贏的局面，縮短產學落差。
其次是持續發展經濟，賴清德說，在國人共同努力下，過去幾年台灣總體經濟有進步、但還是有些產業及個人受到衝擊，政府會提出對策讓經濟持續發展。他說：「大家要有錢才會來消費，很難要求消費者餓著肚子走進美容美髮院。」
關於經濟發展，賴清德認為要持續壯大科技業、半導體、精密機械等高產值行業，也要全力支持中小企業，尤其國營行庫不可雨天收傘，否則中小企業只有倒下一途。三是鼓勵年輕人創業，從專業訓練、資金取得通通要到位。
他表示扶持地方創生、社會企業，年輕人才有機會回故鄉找到工作和創業的機會，大家在這塊土地一起努力，整體經濟發展完整、才能間接對美容美髮產業產生幫助。
賴清德話鋒一轉，指最近有總統候選人提出要和中國重新簽服貿協定，完全忘了10年前曾因此引發318學運。他說如果簽了服貿協定，中國人只要有台幣600萬元資金，就可以來台灣投資美容美髮業。他問，屆時中國人大街小巷開連鎖店打價格戰，會不會對產業造成衝擊？大家是否還贊成簽服貿？台下支持者大聲喊「不贊成」！賴清德接著說，台灣雖小但還有2350萬人，有困難就由政府和大家共同解決，讓產業在這土地上順利發展，大家安居樂業才是正確方向。
他以「剪一粒頭三日緣投」（台語：理一次髮帥3天）形容這行業帶給大家的好心情，拜託與會者化身他的祕密武器，邊講還邊用手勢說「大家利用客人心情好的時候，一邊剪一邊拉票，抓龍時也多抓幾下」、「服務到對方滿意時，講賴清德的政見、講台灣前途需要賴清德帶領，大家要稍微集訓一下，幫我拉票喔！」他邊講邊笑出來，台下也跟著笑開。