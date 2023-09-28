徐懷鈺攻蛋倒數1周！鬆口爆私密癖好 自掏腰包買300組
「平民天后」徐懷鈺10月7日將舉辦「徐懷鈺 2023 倒數三秒小巨蛋演唱會」，距離開演準備邁入倒數最後一周，今（28）日更推出「Yuki徐懷鈺的有聲貼圖鈺姐擺爛風」專屬LINE貼圖，徐懷鈺首次推出個人貼圖，貼圖總共有24組有聲動態貼圖的設計，她透露自己是「貼圖狂粉」，更曾自掏腰包購買超過300組貼圖，狂熱程度十分驚人。
記者吳雨婕／綜合報導
徐懷鈺設計貼圖內容時也呼應自己喜愛的風格，包括許多撩人的台詞像是「想你了」、「來～抱一個」，實用生活語錄「準備吃土了」、「我好餓」、「我難瘦」，還有犀利金句像是「那你很厲害囉」、「還活著嗎」、「你看我很好騙？」等，更有呼應演唱會主題的「倒數三秒」，並將整套貼圖幽默取名「鈺姐擺爛風」。徐懷鈺也分享這次貼圖的特色：「和我自己平常喜歡的貼圖比較類似，很喜歡有對話性的，心情不好或想說出一些很奇怪的話時，可以用這個貼圖去代替。」
徐懷鈺的愛犬KIKI和LALA在參與拍攝小巨蛋演唱會主視覺後，也為這次的貼圖拍攝第二次「上工」。拍攝現場KIKI和LALA很會表現，徐懷鈺透露拍攝趣事：「拍攝時KIKI他想展現唯一有的絕活，就是轉圈圈，但地板可能太滑，就轉不了，變成直奔了。LALA則會一直要人家抱。」徐懷鈺笑說要讓兩隻寶貝多多展現，為自己賺伙食費，也表示會帶著牠們現身小巨蛋，一起支持媽媽的演唱會。