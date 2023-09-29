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限5天！7-11日本餅乾買1送1　全家「杜老爺雪糕、大杯拿鐵」半價

▲超商本周優惠起跑，7-11今起日本奶油夾心餅乾買一送一，全家則有大杯特濃拿鐵、杜老爺雪糕半價好康。（圖／記者葉政勳攝）
▲超商本周優惠起跑，7-11今起日本奶油夾心餅乾買一送一，全家則有大杯特濃拿鐵、杜老爺雪糕半價好康。（圖／記者葉政勳攝）

記者黃韻文／綜合報導

🟡7-ELEVEN
超商本周限定優惠更新！7-11迎接中秋連假，今（29）日起至10月3日限時五天，DM集結8樣商品促銷，買一送一是日本7PREMIUM奶油夾心餅乾；可樂果指定口味第2件4折，算下來平均每包21元、約7折。哈根達斯迷你杯、雪糕任選買3送2，原價129元、平均77元，相當於6折價。

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▲7-11今（29）日至10月3日開跑限時5天優惠。（圖／業者提供）
▲7-11今（29）日至10月3日開跑限時5天優惠。（圖／業者提供）
🟡全家
全家會員優惠自即日起至10月1日，本周有13大項促銷品項，其中3款商品買一送一，包括鮮一杯國寶茶平均50元、得意抽取式廚房紙巾平均75元、蔬果酵素飲平均45元。

▲全家會員優惠自即日起至10月1日前。（圖／業者提供）
▲全家會員優惠自即日起至10月1日前。（圖／業者提供）
全家「康康五」限時周末登場，今（29）日起至10月1日、周五六日連續3天，5樣商品下殺5折。本周現煮飲品優惠有大杯特濃拿鐵（65元）、仙女珍珠醇奶茶（65元）買1送1，冰熱不限、平均單杯33元起。

此外，Cheers強氣泡水平均15元、UCC咖啡平均15元、杜老爺曠世奇派玫瑰鹽巧克力大雪糕平均23元、老楊方塊酥平均14元、花月嵐大蒜拳骨激辣拉麵平均50元。

▲「康康5」9月29日至10月1日連續三天登場。（圖／全家提供）
▲「康康5」9月29日至10月1日連續三天登場。（圖／全家提供）
🟡萊爾富
即起至10月1日期間，結帳憑LINE官帳活動條碼享優惠。這周共9大項目促銷，買一送一代表是黑松茶尋味，綠茶、春茶任選平均13元；另有3款飲品買二送一，包括福樂指定牛乳平均26元、午后時光重乳草莓奶茶平均17元、桂格燕麥飲平均23元，都是6.7折。

▲萊爾富本周會員優惠。（圖／業者提供、記者整理）
▲萊爾富本周會員優惠。（圖／業者提供、記者整理）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

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