中國棋王輸了！「柯潔銀牌」衝微博熱搜 賽後黯然道歉：以為會贏
台灣棋士許皓鋐，在本屆杭州亞運圍棋男子賽一路過關斬將，在金牌戰中擊敗中國棋王柯潔，順利拿下我國亞運圍棋代表隊隊史第一面金牌，身為地主選手的柯潔只能飲恨得銀。「柯潔銀牌」賽後立即衝上微博熱搜第一，且「柯潔逆轉」、「柯潔勝率」等關鍵字也都排在前10，可見中國網友對此戰的關注。賽後柯潔接受訪問時，黯然道歉稱自己讓支持者失望，並透露比賽過程中「一度覺得自己要贏了」，但最後判斷失誤落敗，非常遺憾。
記者倪浩軒/綜合報導
許皓鋐與柯潔的圍棋男子個人賽金牌戰，戰況激烈，兩人互換領先多次，反轉再反轉，柯潔開場陷入苦戰，但盤中一度逆轉，AI給出的勝率不停變化，優勢在兩人之間不斷轉換，最後由許皓鋐在官子階段成功逆轉，鎖定勝局，讓觀戰的網友看得直呼刺激。
賽後柯潔接受媒體訪問時表示，「想對那些支持我的人說聲對不起，讓他們失望了。比賽中一度覺得自己要贏了，然後判斷失誤，真的非常遺憾，非常抱歉」。柯潔更直言，「說句心裡話，這次失敗對我打擊還是挺大的，沒有什麼時刻，比這盤棋更遺憾了」。柯潔稱自己直到賽後都還在恍惚，希望之後的團體賽能夠振作。柯潔也強調自己沒有輕敵，但是不知道怎麼回事判斷失誤，「我確實不知道該怎麼說」。
中國網友紛紛留言表示，「繼續加油」、「勝敗乃兵家常事」、「我看棋不能沒有AI」、「太難受了」。也有部分中國網友很政治化，「恭喜中國包攬金銀牌」、「沒事，金牌銀牌都是中國的」。