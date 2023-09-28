影／國慶禮賓團「泰國帥哥」報到！1天喝2杯珍奶、打泰拳超有氣勢

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銘傳大學國際學院觀光學程大四生溫光祥是來自泰國的外籍生，父母都是中泰混血，為了學中文，選擇來台灣讀大學，之所以選擇銘傳大學是因為對觀光特別有興趣。
他說，來之前對台灣最有印象的是人很親切、熱情，還有珍奶很好喝，自己在泰國每天都會喝2杯珍奶，來到台灣有更多選擇，很開心。
另外，他分享，選擇到銘傳大學就讀時，查到學校有親善服務隊，會在國慶大典上擔任禮賓人員，讓他非常感興趣，想藉機認識台灣文化，也能練習接待各國貴賓及禮儀，對他日後在飯店業的工作很有幫助，所以一到銘傳大學，就下定決心要加入親善服務隊、並選上國慶禮賓大使，甚至為了能更好的服務貴賓，逼自己把中文儘快學好，今天也展現相當流利的中文。
除了中文講得好，帥氣的溫光祥也相當多才多藝，高中時曾參加泰拳社團、代表學校比賽過，今天在記者會上秀了一段泰拳動作，此外，他曾到比利時交換學生1年，會泰文、英文、中文、荷蘭語及西班牙多國語言，對於擔任國慶禮賓大使也很有助益。
溫光祥提到，去年是他首次擔任國慶禮賓大使，印象深刻的是接待到一位泰國貴賓，他馬上用泰文服務，讓貴賓感到非常驚喜，因為他是唯一一位外籍生，還同是泰國人，讓貴賓倍感親切。
他分享泰國與台灣國慶活動的不同，泰國國慶大典沒有禮賓大使團，因此在台灣擔任禮賓大使是很難得的機會，每年都很期待參加台灣的國慶大典，而這樣的經驗也讓他感到很榮譽。