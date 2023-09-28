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温貞菱打拳擊慘脫臼！丁寧入圍金鐘女配「沒有想過」吐關鍵原因

▲第10屆桃園電影節開幕，温貞菱（右）在開幕片《倒數回擊》中打拳擊一度手指脫臼。以《她和她的她》入圍金鐘獎迷你劇集女配角，丁寧坦言：「沒有想過，因為強敵很多。」（圖／桃園電影節）
▲第10屆桃園電影節開幕，温貞菱（右）在開幕片《倒數回擊》中打拳擊一度手指脫臼。以《她和她的她》入圍金鐘獎迷你劇集女配角，丁寧坦言：「沒有想過，因為強敵很多。」（圖／桃園電影節）

記者黃雅琪／桃園報導

第10屆桃園電影節今（28）日盛大開幕，開幕片《倒數回擊》導演洪子烜與主演温貞菱、丁寧共同出席；温貞菱演拳擊手打到手指脫臼，丁寧扮拳擊教練也跟著練拳，被問到老公、小孩會不會因而不敢招惹她？丁寧眼神殺的說：「他們本來就不敢惹我！」以《她和她的她》入圍金鐘58迷你劇集（電視電影）女配角獎，丁寧坦言最近都在忙著準備典禮：「沒有想過會入圍，因為強敵很多，《她和她的她》有很多人都演很好！」透露當時自己在修單車，突然手機響不停才知道自己入圍。

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▲桃園電影節開幕片《倒數回擊》，製片楊中天（左起）、丁寧、編劇林珮瑜、桃園市副市長蘇俊賓、導演洪子烜、温貞菱、出品人楊志光，共同出席開幕典禮。（圖／桃園電影節）
▲桃園電影節開幕片《倒數回擊》，製片楊中天（左起）、丁寧、編劇林珮瑜、桃園市副市長蘇俊賓、導演洪子烜、温貞菱、出品人楊志光，共同出席開幕典禮。（圖／桃園電影節）
上一屆桃園電影節大使温貞菱，這回帶著新作《倒數回擊》重返桃影，為演出「職業拳擊手」，開拍前與教練和拳擊手苦練1個月，體脂肪還因而下降2.5％。温貞菱親自上陣演出對打戲，坦言一度打到手指脫臼，需要休養1、2個月的時間。雖然因為戴著頭套，多半都打在頭的兩側，但還是經常被打到頭暈；温貞菱說對打過程中不會感到恐懼：「因為都在想怎麼保護自己，回到家才發現全身痠痛。」

▲温貞菱主演桃園電影節開幕片《倒數回擊》。（圖／桃園電影節）
▲▼温貞菱（上圖）、丁寧主演桃園電影節開幕片《倒數回擊》。（圖／桃園電影節）
▲丁寧主演桃園電影節開幕片《倒數回擊》。（圖／桃園電影節）
 
運動員出身的丁寧，飾演温貞菱的教練，在片中雖然不用上場對打，但因為熱愛運動，常常跟著温貞菱一起受訓：「我們早上一起牽手去訓練，當時又演同一齣舞台劇，所以再一起去排練，結束再一起回去訓練，還會一起去爬山，有人說『人家幾歲妳幾歲』，一度練到我右肩受傷手舉不起來，但我就是喜歡一起練。」角色「菸不離手」是丁寧認為的最大挑戰，擔心「假抽菸」太明顯只好真實演出：「我還要吃很多梅子，消去嘴裡的菸味，回到家也要趕快換掉衣服。」第10屆桃園電影節自9月28日至10月10日展開，10月6日揭曉「台灣獎」。

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