亞運電競／史詩對決！《快打旋風5》石油王奪銅後擁抱GamerBee

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兩位選手都是有2支成名角的選手，今天第一局採用盲選方式選角，他使用RASHID對決向玉麟的LUKE，他兩回合都是在前期取得血量優勢，最終以頗大的差距拿下一局。
第二局，兩人第一回合互有來回，血量都不是特別健康，不過RASHID最後靠著精確的判斷拿下；第二回合兩人殘血大戰，林立偉極限反殺，逆轉拿下勝利。
第三局，雙方還是一樣的角色互戰，林立偉第一回合沒有給對手任何反擊機會，以巨大差距拿下；次回合RASHID腳風開踢，但被LUKE防住，昇龍硬起，向玉麟終於拿下一小局；第三回合兩人互有來回，向玉麟最後逆轉取勝。
第四局，LUKE還是防守反擊戰術打得很出色，不過世界第一RASHID並非浪得虛名，靈活移動找到對手破綻先，兩人先各拿一回合，第三回合，兩人各有一波攻勢，向玉麟抓到對手失誤，在牆角連打將對手擊垮。
第五局，雙方都已經摸透彼此的打法，向玉麟越打越順，似乎主導了比賽局面；但林立偉頂住壓力扳回一城。雙方進入第三回合，林立偉操之過急，被抓住機會，最終輸掉關鍵聽牌局。
第六局，林立偉取得優勢後，拉開距離用腳風削血，成功先拿一回合；向玉麟穩住心態，防守反擊拿下賽點，他主動出擊重拳揮擊，將比賽收下。
林立偉賽後表示，自己和向玉麟是多年戰友、朋友，對方在《快打旋風4》就已經開始玩了，算是帶自己入門的前輩，輸掉比賽當然心情複雜，但也是誠心為對方祝福。
「等一下我會和他討論怎麼對付韓國選手。」林立偉說，這次的目標本來就是兩人當要奪牌，現在已經達成了，但自己昨天不爭氣，沒辦法金包銀，就只能爭取金包銅。
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