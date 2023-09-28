報案再加碼！中央畜產會也怒了 找檢警追查臭綠蛋真相
近期有民眾在臉書貼出一張「臭綠蛋」照片，並表示購買台農洗選蛋，敲開後蛋白卻呈「黑綠色」，也附上電子發票照片，事後更強調自己沒有造假。行政院、衛福部等均懷疑相關內容為假消息，農業部已對警局報案，今（28）日中央畜產會也赴警局報案，。
記者林志怡／台北報導
近期有聲稱進口蛋為綠色雞蛋的訊息近期大量在網路傳播，有人聲稱自己9月18日在全聯購買雞蛋，並在訊息中貼上巴西國旗與電子發票，行政院、衛福部先後怒批此消息為假消息，農業部也在昨（27）日午後向警察局中正二分局報案，希望檢警還原真相。
中正第二分局今日午後指出，因該則訊息恐涉及妨害名譽及引發社會大眾恐慌，經中正第二分局與刑事警察大隊科偵隊共組專案小組，鎖定臉書發文者帳號，並於27日23時循線查緝謝姓男子到案，該男確有使用該帳號發布貼文，全案訊後將依違反刑法妨害名譽罪嫌移送臺灣臺北地方檢察署偵辦。
中央畜產會今日指出，訊息近期大量於網路傳播，加上部分媒體與政論節目渲染後，不僅造成民眾消費困擾、影響國產雞蛋形象，也嚴重打擊執行專案進口雞蛋團隊之士氣，為維護畜產會信譽、還原事實真相，本會今日下午派員赴轄區台北市警局中正二分局報案，避免再以訛傳訛、混淆視聽。