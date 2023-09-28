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桃市「正妹消防員」深入豎井搶救訓練　專業拚戰不輸學長

▲桃園市政府消防局第一大隊大湳分隊今日舉辦模擬施工人員於工地豎井內發生意外，消防人員演練必須在最短時間內安全、迅速完成人命救援勤務。（圖／桃園捷工局提供）
▲桃園市政府消防局第一大隊大湳分隊今日舉辦模擬施工人員於工地豎井內發生意外，消防人員演練必須在最短時間內安全、迅速完成人命救援勤務。（圖／桃園捷工局提供）

記者李春台／桃園報導

桃園捷運綠線工安意外搶救訓練，桃園市政府消防局第一大隊大湳分隊今（28）日舉辦模擬施工人員於工地豎井內發生意外，消防人員演練必須在最短時間內安全、迅速完成人命救援勤務。大湳分隊正妹女警消林妤鄉成為今天演練現場的焦點，林妤鄉利用休假時間自學高級心臟救命術ACLS等技術，希望學會後可提升第一線傷患現場存活率，她專業又拚戰的毅力讓在場的許多男性學長都自嘆不如。

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大湳分隊分隊長魏柏煜指出，大湳分隊轄區有兩處桃園捷運綠線施工處，分別是G04與G05，其地下工程皆需要通風豎井來維持空氣循環，今天演練的科目是當落差18公尺的豎井發生意外災害時，需要施工單位快速應變與消防人員熟捻繩索救助技術，因此如何熟悉相關訓練則是消防人員首要訓練，其中年僅26歲的警消正妹林妤鄉，特別利用休假趕來參與訓練，精神可嘉。

來自台南市的林妤鄉表示，她是警專34期畢業，對消防工作很有熱忱，為能在第一時間接觸傷患給予最好且直接照顧，特別於休假時間進修繩索相關課程，期許在第一時間進入災區參與搶救，訓練項目除CPR+AED、骨折固定等技術操作外，還在現場實施高救術，包括插管、給藥等項目，藉以提升現場傷患之存活率。

▲林妤鄉是警專34期畢業，對消防工作很有熱忱，為能在第一時間接觸傷患給予最好且直接照顧，特別於休假時間進修繩索相關課程。（圖／桃園市消防局第一大隊提供）
▲林妤鄉是警專34期畢業，對消防工作很有熱忱，為能在第一時間接觸傷患給予最好且直接照顧，特別於休假時間進修繩索相關課程。（圖／桃園市消防局第一大隊提供）
林妤鄉認為，這次加入現場實施高級心臟救命術ACLS，在第一時間接觸患者並給予最好照顧，期許透過參與演訓，學會高級救護技術，以期未來能在真實意外現場給予患者最好最直接的照護，以提升傷患存活率。

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