桃市「正妹消防員」深入豎井搶救訓練 專業拚戰不輸學長
桃園捷運綠線工安意外搶救訓練，桃園市政府消防局第一大隊大湳分隊今（28）日舉辦模擬施工人員於工地豎井內發生意外，消防人員演練必須在最短時間內安全、迅速完成人命救援勤務。大湳分隊正妹女警消林妤鄉成為今天演練現場的焦點，林妤鄉利用休假時間自學高級心臟救命術ACLS等技術，希望學會後可提升第一線傷患現場存活率，她專業又拚戰的毅力讓在場的許多男性學長都自嘆不如。
記者李春台／桃園報導
大湳分隊分隊長魏柏煜指出，大湳分隊轄區有兩處桃園捷運綠線施工處，分別是G04與G05，其地下工程皆需要通風豎井來維持空氣循環，今天演練的科目是當落差18公尺的豎井發生意外災害時，需要施工單位快速應變與消防人員熟捻繩索救助技術，因此如何熟悉相關訓練則是消防人員首要訓練，其中年僅26歲的警消正妹林妤鄉，特別利用休假趕來參與訓練，精神可嘉。
來自台南市的林妤鄉表示，她是警專34期畢業，對消防工作很有熱忱，為能在第一時間接觸傷患給予最好且直接照顧，特別於休假時間進修繩索相關課程，期許在第一時間進入災區參與搶救，訓練項目除CPR+AED、骨折固定等技術操作外，還在現場實施高救術，包括插管、給藥等項目，藉以提升現場傷患之存活率。
林妤鄉認為，這次加入現場實施高級心臟救命術ACLS，在第一時間接觸患者並給予最好照顧，期許透過參與演訓，學會高級救護技術，以期未來能在真實意外現場給予患者最好最直接的照護，以提升傷患存活率。