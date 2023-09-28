王仁甫嗅到商機！蔡黃汝、峮峮2女神泡過的溫泉水 一瓶賣700元
中秋連假，中視《飢餓遊戲》也應景推出中秋節企劃，主持雙花蔡黃汝和峮峮當嫦娥，其他人包括孫協志、王仁甫、許孟哲、Junior、李玉璽、安苡愛、王心恬、邱子芯等則是扮兔子，其中還有隱藏「吳剛」和「后羿」兩個暗黑身分，要藝人燒腦。而前一晚，藝人入住宜蘭溫泉旅館，隔天竟被通知「房間泡溫泉的水不要倒掉」，瞬間激起王仁甫的生意頭腦：「快到我的粉絲專頁，購買峮峮和花花泡過的溫泉水，一瓶700cc售價700元」，許孟哲一聽也跟著附和，「我把房間的礦泉水喝掉，因為要留空瓶子裝」。
記者黃盈容/綜合報導
《飢餓遊戲》製作單位安排蔡黃汝和峮峮當隊長，分兩隊進行遊戲，面對徒手抓蝦的關卡，眾人不禁擔憂會被蝦子夾傷，紛紛抗議，最後才得以戴著手套玩遊戲。人高馬大的李玉璽，計時40秒卻抓不到一隻，慘被噓爆，不料孫協志接力上場，也是頻頻抓到又被溜走，兩個大男生直接被虧是「零隻王」。
峮峮則是具備蝦子雷達，加上許孟哲指導，先把蝦子趕到岸上，這樣就游不走，輕鬆就能抓進桶子。蔡黃汝也是一臉輕鬆，就像是撿貝殼一樣，讓孫協志相當佩服，「她根本就是蝦后」，連蔡黃汝都驕傲地說:「蝦爆了」。