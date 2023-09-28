助待業民眾拓展視野！勞動部潮州就業中心辦寵物鮮食市場商機課程
勞動部勞動力發展署高屏澎東分署潮州就業中心於今(28)日，在該中心教室，舉辦「萌寵薪經濟，鮮食造商機」就業促進課程，以助待業民眾拓展就業視野。
記者黃守作／高雄報導
這項由勞動力發展署高屏澎東分署潮州就業中心所舉辦的「萌寵薪經濟，鮮食造商機」就業促進課程，是由潮州就業中心主任楊采蘭主持，會中，邀請以寵物鮮食創業成功的陳泓儒，為待業民眾介紹寵物周邊的商機、寵物食品市場的現狀和未來趨勢，以及有意創業者應該注意的事項。
高屏澎東分署潮州就業中心主任楊采蘭表示，因少子化，現代人越來越願意將錢花在寵愛的「毛小孩」身上，使得寵物相關商品，成為一個充滿商機的新領域，該中心為了讓待業民眾也能瞭解這股潮流，並協助長期失業者盡快復歸職場，乃舉辦此一「萌寵薪經濟，鮮食造商機」就業促進課程，以為待業民眾拓展就業視野。
經營寵物友善餐廳的陳泓儒為學員介紹「寵物鮮食」的創業經驗，以及寵物食品產業現況與未來發展，並透過分享自己的創業故事與經驗，強調理解市場趨勢、找到自己品牌定位的重要性，並透過創造高品質、有價值的寵物鮮食產品，滿足寵物主人對食品安全與品質的需求，進而建立穩固的客戶群。
與會學員透過講師陳泓儒的分享，讓他們更深刻的認識寵物鮮食和寵物餐廳的市場商機，進一步豐富了他們對相關產業和創業的知識。