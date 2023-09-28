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助待業民眾拓展視野！勞動部潮州就業中心辦寵物鮮食市場商機課程

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署潮州就業中心舉辦寵物鮮食市場商機課程，以助待業民眾拓展就業視野。(圖／潮州就業中心提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署潮州就業中心舉辦寵物鮮食市場商機課程，以助待業民眾拓展就業視野。(圖／潮州就業中心提供)

記者黃守作／高雄報導

勞動部勞動力發展署高屏澎東分署潮州就業中心於今(28)日，在該中心教室，舉辦「萌寵薪經濟，鮮食造商機」就業促進課程，以助待業民眾拓展就業視野。

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▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署潮州就業中心舉辦寵物鮮食市場商機課程。(圖／潮州就業中心提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署潮州就業中心舉辦寵物鮮食市場商機課程。(圖／潮州就業中心提供)
這項由勞動力發展署高屏澎東分署潮州就業中心所舉辦的「萌寵薪經濟，鮮食造商機」就業促進課程，是由潮州就業中心主任楊采蘭主持，會中，邀請以寵物鮮食創業成功的陳泓儒，為待業民眾介紹寵物周邊的商機、寵物食品市場的現狀和未來趨勢，以及有意創業者應該注意的事項。

高屏澎東分署潮州就業中心主任楊采蘭表示，因少子化，現代人越來越願意將錢花在寵愛的「毛小孩」身上，使得寵物相關商品，成為一個充滿商機的新領域，該中心為了讓待業民眾也能瞭解這股潮流，並協助長期失業者盡快復歸職場，乃舉辦此一「萌寵薪經濟，鮮食造商機」就業促進課程，以為待業民眾拓展就業視野。

▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署潮州就業中心舉辦寵物鮮食市場商機課程，講師上課情形。(圖／潮州就業中心提供)
▲勞動部勞動力發展署高屏澎東分署潮州就業中心舉辦寵物鮮食市場商機課程，講師上課情形。(圖／潮州就業中心提供)

  
經營寵物友善餐廳的陳泓儒為學員介紹「寵物鮮食」的創業經驗，以及寵物食品產業現況與未來發展，並透過分享自己的創業故事與經驗，強調理解市場趨勢、找到自己品牌定位的重要性，並透過創造高品質、有價值的寵物鮮食產品，滿足寵物主人對食品安全與品質的需求，進而建立穩固的客戶群。

與會學員透過講師陳泓儒的分享，讓他們更深刻的認識寵物鮮食和寵物餐廳的市場商機，進一步豐富了他們對相關產業和創業的知識。

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