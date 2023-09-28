亞運電競／《快打旋風5》中華隊銀恨！向玉麟3:4敗給韓國金管禹

我是廣告 請繼續往下閱讀
「GamerBee」向玉麟則晉級金牌戰，與本屆賽事四強淘汰賽就曾擊敗自己的韓國選手金管禹再度對決，今（28）日金牌冠軍戰BO7賽制，率先拿下4局者取勝。第一局雙方打得有來有回，但金管禹技高一籌先馳得點。不過第二局立刻小向做出改變策略，直接更換角色，取得不錯成效拿下第二局，並挾帶著這股氣勢拿下第三局，雙方戰成2:1。第四局開戰後，金管禹恢復冷靜，發動凌厲攻勢拿下，雙方再度站成2:2平手，戰局回歸原點。
第五局開始小向再度更換角色，試圖擾亂對方的節奏，但這次收到的成效沒有前一次好，被金管禹率先拿下3:2。第六局小向又一次更換角色，成功拿下第六局，雙方戰成3:3，進入生死決戰。但第七局生死決戰，金管禹似乎已經完全掌握節奏，拿下勝利。
本次杭州亞運中華代表隊共參加4個電競項目，分別為《英雄聯盟》、《傳說對決亞運版》、《絕地求生M亞運版》、《快打旋風5》，除了《傳說對決亞運版》賽事已經結束之外，其餘賽事還在火熱進行中，《快打旋風5》更是台灣的奪牌庫，進帳兩枚獎牌，直接銀包銅。《英雄聯盟》中華隊則將在明（29）日則對決強敵韓國爭奪金牌。
📍「GamerBee」向玉麟生平檔案
姓名 :向玉麟
綽號：小向
項目：《快打旋風5》
年齡: 1979年（43歲）
近年重要國際賽成績
2015年 EVO 亞軍
2016 Japan Cup 與 EGX 2016兩項白金賽事中奪冠
2021年Global Esport Games冠軍
更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。