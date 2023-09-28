中日關係緊張！在中日本公民人數下滑 今年恐跌10萬大關
中國政府在日本宣布核廢水排海後，禁止日本水產進口，更在國際外交舞台上屢屢批評日本的行為，國內大批民眾更撥打騷擾電話到日本政府機關甚至是無辜店家挑釁謾罵，加劇中日緊張局勢。《日經亞洲》報導指出，在中日雙邊關係惡化之際，在中國經商或居住的日本公民也陸續撤離，今年數量更可能跌破紀錄，創下自2005年以來最低。
國際中心楊智傑／綜合報導
《日經亞洲》報導指出，自從北京今年7月起《反間諜法》生效後，對於間諜行為的定義模糊導致大批外企外資敲響警鐘，紛紛撤離中國，更使當地經商環境面臨嚴峻挑戰，其中日本汽車製造商更因多年在中國銷售業務不佳，不僅停止生產更加速部分日本員工撤離。
根據日本外務省僑民調查數據顯示，去年居住在中國的日本公民總數為10萬2066人，年減5%。若今年撤離人數超過2%，在中國的日民公民總人口將正式跌破10萬人，相較起2012年約15萬人的峰值，這將會是自2005年以來最低的紀錄。
報導指出，中日關係緊張衝擊不少在中國工作的日企以及日本員工生計，其中汽車供應鏈受影響嚴重，日本三菱汽車此前宣佈敲定撤出在中國的汽車生產計畫，其它日本汽車廠商也被迫陷入苦戰，日系企業的戰略調整可能擴大，有承建汽車工廠的承包商就直言，「大約只有1/10的日本汽車零件供應商願意長期留在中國。」