停留太空371天！盧比歐回地球喊「回家真好」 破美國太空人紀錄
美國太空人盧比歐（Frank Rubio），與兩位俄羅斯太空人普羅柯皮耶夫（Sergey Prokopyev）和佩捷林（Dmitry Petelin），3人於去年9月21日被派往國際太空站執行任務，原本計劃在太空停留6個月，但因為發生意外，直到昨（27）日才返回地球。3人在國際太空站待了371天，打破美國太空人的紀錄。盧比歐回到地球時，忍不住高喊「回家真好」。
記者倪浩軒/綜合報導
綜合外媒報導，盧比歐3人於台灣時間27日晚間7點17分，成功在哈薩克降落。從太空艙中被拉出來之後，盧比歐忍不住高喊「回家真好」。盧比歐表示，如果事前知道這趟任務最終會在太空待上超過1年，自己一定會拒絕。
盧比歐3人所搭乘的聯合號太空船，在太空發生冷卻劑外洩的狀況，散熱器疑似遭到太空垃圾或是微型隕石損害。由於擔心聯合號無法順利返航，於是莫斯科派出另一艘空的太空船前往國際太空站，讓盧比歐3人換船回地球。也因此，延長了盧比歐3人待在太空的時間。
NASA稱讚盧比歐對長期太空飛行任務「做出重大貢獻」，許多專家都等著研究盧比歐的身體狀況，看看待在太空超過1年，究竟會對身體帶來哪些影響。目前太空人待在太空最長時間的世界紀錄，是俄羅斯太空人於1990年代創下的437天。