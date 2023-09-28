亞運電競／《快打旋風5》首列正式項目就奪兩牌　選手看好未來

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44歲的向玉麟對電競充滿熱忱，從《快打旋風4》就開始出國打比賽，他也特別感謝太太和家人對自己的支持。在本屆亞運出征之前，他和林立偉誓言要一起奪牌，他們也已經順利達成這項目標。
這場比賽向玉麟使用LUCIA和LUKE兩支角色對決金管禹的成名角VEGA，雙方也貢獻了一場讓整個場館陷入沸騰的史詩對決，觀眾無不大喊加油、熱血握拳。在前6回合打完雙方戰成3:3，最終回合金管禹發揮更為沉穩，掌握中距離打擊優勢削血，成功拿下比賽勝利。
這一次向玉麟在決賽前做足了準備，與教練及團隊做出討論，他們得到的共識是金管禹的防守和距離感很好，因此應該善用自己會用兩支角色的優勢，頻繁更換，讓他抓不到節奏。
「用交換角色的方式，讓他感到不習慣，這在前面是有效的，會輸是因為我在執行層面不夠好。」向玉麟懊惱的表示，今天自己在操作上還是有些失誤，可能是因為壓力使然，沒有做到最好，但與團隊制定的戰術無關，純粹是自己的問題。
「那些機會是我自己沒有把握住的，很懊悔！」向玉麟說自己心裡五味雜陳，當然還是悔恨更多一些，但也誠心為拿到金牌的選手感到高興。
這是亞運史上第一次正式舉辦電競項目，我國目前算上還沒打完決賽的《英雄聯盟》項目已保底兩銀一銅，特別是《快打旋風5》項目拿下兩面獎牌，別具意義。
拿下銅牌的林立偉表示，電競真的可以為中華隊出成績，值得大家繼續支持。而向玉麟則認為亞運真的是不同規格的賽事，讓自己開了很多眼界，讓他們了解更多關於比賽前後勤準備的事物，認為這次參賽別具意義。
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