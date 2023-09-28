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亞運電競／《快打旋風5》首列正式項目就奪兩牌　選手看好未來

▲向玉麟為我國拿下電競《快打旋風5》的銀牌，他認為這次杭州亞運為這個項目的里程碑。（圖／中華奧會提供）
▲向玉麟為我國拿下電競《快打旋風5》的銀牌，他認為這次杭州亞運為這個項目的里程碑。（圖／中華奧會提供）

特派記者黃建霖/杭州報導

杭州亞運電競《快打旋風5》項目今（28）日進行金牌戰，由中華隊「GamerBee」向玉麟對決韓國「Lizard」金管禹，最終台灣選手以3:4銀恨，無緣拿下金牌，但也已創下隊史電競項目最佳成績。

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向玉麟這次亞運際遇像是洗三溫暖，先是輸給金管禹跌入敗者組，但之後連續擊敗香港選手黃育祥和同胞好手「五股石油王」林立偉，闖進到金牌戰，距離夢想只差一步。

44歲的向玉麟對電競充滿熱忱，從《快打旋風4》就開始出國打比賽，他也特別感謝太太和家人對自己的支持。在本屆亞運出征之前，他和林立偉誓言要一起奪牌，他們也已經順利達成這項目標。

這場比賽向玉麟使用LUCIA和LUKE兩支角色對決金管禹的成名角VEGA，雙方也貢獻了一場讓整個場館陷入沸騰的史詩對決，觀眾無不大喊加油、熱血握拳。在前6回合打完雙方戰成3:3，最終回合金管禹發揮更為沉穩，掌握中距離打擊優勢削血，成功拿下比賽勝利。

這一次向玉麟在決賽前做足了準備，與教練及團隊做出討論，他們得到的共識是金管禹的防守和距離感很好，因此應該善用自己會用兩支角色的優勢，頻繁更換，讓他抓不到節奏。

「用交換角色的方式，讓他感到不習慣，這在前面是有效的，會輸是因為我在執行層面不夠好。」向玉麟懊惱的表示，今天自己在操作上還是有些失誤，可能是因為壓力使然，沒有做到最好，但與團隊制定的戰術無關，純粹是自己的問題。

「那些機會是我自己沒有把握住的，很懊悔！」向玉麟說自己心裡五味雜陳，當然還是悔恨更多一些，但也誠心為拿到金牌的選手感到高興。

這是亞運史上第一次正式舉辦電競項目，我國目前算上還沒打完決賽的《英雄聯盟》項目已保底兩銀一銅，特別是《快打旋風5》項目拿下兩面獎牌，別具意義。

拿下銅牌的林立偉表示，電競真的可以為中華隊出成績，值得大家繼續支持。而向玉麟則認為亞運真的是不同規格的賽事，讓自己開了很多眼界，讓他們了解更多關於比賽前後勤準備的事物，認為這次參賽別具意義。

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