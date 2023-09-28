哈德良長城「生命之樹」被腰斬！200年古木倒下 居民怒問為什麼
英國哈德良長城（Hadrian’s Wall）在諾森伯蘭（Northumberland）的步道上，有一棵著名的「生命之樹（Sycamore Gap tree）」，這棵據信擁有超過200年歷史的梧桐樹，今（28）日被發現遭人用電鋸腰斬，頹然倒下。諾森伯蘭國家公園管理處表示，「有理由相信它是被故意砍伐」，正在找尋砍樹的兇手。著名地標一夕被毀，當地居民氣炸且不可置信，納悶到底是誰會想要故意砍掉名樹。
記者倪浩軒/綜合報導
這棵「生命之樹」曾在2016年被選為英國年度樹木，在1991年由凱文科斯納主演的《俠盜王子羅賓漢》中出鏡，所以也被稱為羅賓漢樹，《衛報》表示，這棵哈德良長城步道上的梧桐樹，應該是英國上鏡率最高的樹木。
綜合外媒報導，諾森伯蘭國家公園管理處表示，知名的「生命之樹」被發現在一夜之間倒下，有理由相信它是被故意砍伐的，目前正在進行調查，呼籲民眾暫時不要前往該處，等到抓出砍樹的人之後，會盡快對外說明。
諾森伯蘭警方表示，正在進行調查以確定是否存在任何刑事犯罪。當地市長表示，「無法用言語表達自己的憤怒」，因為這棵樹早已是附近居民的共同記憶，「有人在這裡野餐，有人在這裡求婚，有人死後把骨灰撒在這裡」，但如今，這個連結當地人情感的樹木已經不在了。
當地居民憤怒之餘，也感到十分震驚與不解。當地一間酒吧在臉書發文感嘆，每年都會迎來成千上萬期待一睹這棵名樹的人們，「砍樹的人腦子裡到底在想什麼？」曾以這棵樹撰寫小說的作家羅斯（Louise Ross）則說，自己感到非常悲傷，不知道為什麼樹會被砍倒，「我只希望有一個很好的理由」。