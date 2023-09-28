李亦伸專欄／林庭謙消失！兩岸籃球差20分很合理　游艾喆能用嗎?

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林庭謙長時間「消失」很關鍵
林庭謙打了33分鐘，9投3中，攻下9分、7助攻，出手極少，出手空間少，持球攻擊時間也不多，這是我會形容林庭謙在場上很長時間「消失」關鍵。
中華隊亞運陣容就是少一名專職主控，林韋翰、李愷諺傷停未能隨隊，陳盈駿傷勢未癒也沒能成行，蔣淯安請假，林秉聖來不及補報亞運最終名單，台灣一線控球幾乎全部缺陣，使得林庭謙必須更多時間負責控球、掌控比賽節奏。
我才剛跟一名籃協官員開玩笑，「亞運如果能帶賴廷恩去，可能都還派得上用場，至少控球頂個10-15分鐘，讓林庭謙回去打進攻箭頭，專心去攻擊得分，中華隊目前就是主控沒人，林庭謙改打控球，中華隊就是少一個持球點和進攻終結者，或許可以考慮讓阿巴西多打，阿巴西對大陸只打了23分鐘，他可以增加8-10分鐘，這對中華隊攻防都有幫助」。
如果帶21歲大三後衛游艾喆去，有用嗎?
以游艾喆天賦和越級實力，或許他真派得上用場，但21歲，國際大賽經驗還很嫩，打過三年職籃賴廷恩只是不起眼角色球員，我會直覺想到賴廷恩做為舉例，不是想到游艾喆，經驗和年紀是關鍵。
一個稱職的專任控球是可以幫助林庭謙回到他擅長的攻擊位置和角色，也能提升中華隊進攻火力和侵略性，給大陸防守帶來更多防守壓力，增加進攻點和持球點。
但中華隊總體戰力就會因此提升?也不儘然。
面對大陸這層級對手，實力高出中華一個檔次，中華隊輸在天賦、總體實力，另外就是防守跟不上，大陸三分球35投15中，三分命中率4成3，那不是一個專職控球、釋放林庭謙進攻就可以彌補。
擴大輪換名單 給角色球員更多上場機會
中華隊現階段能做的就是擴大輪換，給盧峻翔、李啟瑋更多一點上場時間試試，阿巴西可以打30分鐘以上，在防守和輪轉要求執行得更完美，每個位置防守都要提升身體對抗性和糾纏碰撞，在不犯規、減少犯規前提下，進行更多身體對抗，打出更強硬防守。
不管是阿巴西、盧峻翔、李啟瑋，想要上場爭取更多上場時間，那就是玩命防守，打出最好一對一防守和輪轉體系。
對上日本、南韓、菲律賓、大陸這種層級對手，沒有更強硬身體對抗，建立優質防守體系，中華男籃根本打不贏。
林庭謙對大陸一戰「消失」，出手極少、空間更少、持球攻擊時間更少，這是中華隊提升戰力和用人，提升強硬防守最好啟發和警惕。
中華男籃戰力還沒有達到上限，我們還有不少提升空間。
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