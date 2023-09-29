2023中秋連假！「國道高乘載、郵局、路邊停車、垃圾車」重點一覽

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台北市果菜、魚類、家禽批發市場，9月29日、9月30日正常營業，中秋節後循例休市2日（10 月1日、2日）。
🟡中秋連假郵局營業時間
中華郵政表示，中秋連假3天郵局一律停止營業，但郵政快捷郵件在連假期間照常投遞，全台僅「台北故宮郵局」窗口營業，提供外幣兌換、集郵票品、代售商品販售服務。
🟡中秋節有垃圾車收垃圾嗎？
◾台北市、新北市、桃園市
9月29日周五：正常
9月30日周六：正常
10月1日周日：例行休假
10月2日周一：正常
◾新竹市
9月29日周五：正常
9月30日周六：正常
10月1日周日：假日定線定時定點清運
◾台中市
9月29日周五：定時定點收運，全市638處定點，停留5至30分鐘
9月30日周六：正常沿街收運
10月1日周日：例行休假
◾台南市
9月29日周五：正常收運
9月30日周六：正常收運
10月1日周日：例行休假
◾高雄市
9月29日周五：正常收運
9月30日周六：正常收運
10月1日周日：停收垃圾
🟡中秋連假銀行有開嗎？
銀行在中秋連假3天（9月29日至10月1日）皆無營業。
🟡中秋節國道高乘載管制
🟡中秋連假高速公路收費
高速公路在9月29日至10月1日實施單一費率，國3「新竹系統至燕巢系統」再8折，3天連假期間每天凌晨0時至5時暫停收費。
🟡中秋連假路邊停車收費
◾台北市
9月29日至10月1日期間，原周日收費的路邊停車格（西門商圈、光華商圈、美麗華商圈、木柵動物園、士林觀光景點周邊道路等），配合各商圈營運時間維持每日收費，其餘收費路邊停車格均暫停收費。
台北市停車管理工程處轄管的立體、地下、高架橋下、路外平面停車場（含委託經營平面停車場），照常收費。
◾新北市
9月29日至10月1日期間，路邊停車平日收費路段暫停收費，多數觀光景點及商圈區域路邊收費停車場，假日收費路段照常收費。
🟡中秋連假高鐵自由座、熱門時段
台灣高鐵表示，南下熱銷車次在29日下午5時前，北上熱銷車次是10月1日上午8時後至10月2日上午8時前，可透過高鐵官網首頁公告的「銷售資訊」，查詢各車次對號座銷售狀況，避開尖峰時段。
🔎南下、北上中秋疏運期間自由座車廂數（點此查詢）
🟡中秋連假塞車時段、易壅塞路段