獨／《未來少女》總決賽Meng餓到哭！得意揭「紫月炙漾」創作內幕

我是廣告 請繼續往下閱讀
紫月光經紀公司總寫出凡人難以理解的歌詞，不少網友都好奇，成員們究竟怎麼背起來？Meng替大家解惑，「校長他喜歡寫一些很深的詞，大家比較多需要去理解詞裡面的意思，他會在發詞給我們之後，整團一起上一個語文課，講一下歌詞到底寫什麽東西，然後大家就比較好背」。
而紫月光每首歌必備的「紫月炙漾」元素，Meng表示，其實是校長還沒有想好「炙漾」二字，她提出想法，認為「炙熱的炙，跟盪漾的漾，2個放在一起看起來很漂亮，水火很平衡的感覺」，最終被採用，讓Meng相當驕傲。也沒想到會引起廣大迴響，Meng笑說「我們也習慣接受各種很神秘的歌詞，但我們沒有特別覺得它怎麽樣，校長說其實他原本就有想到紫月炙漾，會有這個效應，但沒有想到這麽快」。
紫月炙漾是絕對零度的水元素，跟達到普朗克溫度的火元素，碰撞到一起，然後被紫月光照射下產生的產物。Meng透露，未來會有一個實體的東西，但現階段先賣關子。
紫月光給人很四次元，有來自宇宙神祕的怪感。Meng介紹自己是「團裡的尷尬擔當」，還自豪有一個特異功能，「就是大家講一模一樣的話，我講的時候可能真就沒有人會聽到，他們都不是故意，就真的他們都聽不到」，劈哩啪啦語速過快的發言，大概能想像到她的「特異功能」怎會成功。
對Meng來說，成員中最「怪」的是，「來自外星的Bling同學，我們的小萌妹」。Meng爆料，Bling從來不會固定睡覺時間跟起床時間，大家吃飯她就睡覺，大家睡覺她又突然起床卸妝，或是凌晨2點要去外面洗衣服，讓Meng傻眼。在公司、攝影棚隨時隨地都能入睡的Bling，也讓Meng不禁直呼：「她真是外星人」！
被問到若要找其他團成員加入紫月光，會選誰？Meng想了想，難以抉擇，笑說「可以2個嗎」？最後她選了「日光之橙」的Phoebe跟「幻藍小熊」的許媛媛，並解釋「Phoebe是可以當隊長又可以當隊員的人，有很多想法，唱歌很好跳舞也很好、表現力也很好，有她的話對紫月光來說一定是加分。媛媛很可愛又很漂亮，然後唱歌又很好聽，而且她還會創作，她的聲音加在我們團裡面一定也是很加分」！
Meng從小就愛唱歌跟跳舞，既然無法在二者間取捨，乾脆當個2樣通殺的「偶像」。Meng說：「在我高一的時候我就看了選秀節目，然後我就發現，OMG練習生又唱又跳，他們就是要兼顧這兩者的一個職業，我想說，『哦！我一定要做這件事情』！」
從參加《DD52》時期，到現在《未來少女》Meng覺得自己有深刻體悟，「十幾歲跟二十歲的差別，現在比較游刃有餘的在做自己想做的事情，之前可能沒有機會，讓我去饒舌讓我去表達我的態度」，3年時間，未成年女孩，變成年，她覺得累積到蠻多，「我現在可以更自信的在台上，我覺得再次回到舞台的時候是以讓自己蠻有自信的狀態回來，很讓人愉悅」！
如今加入現在經紀公司已1年，Meng很能接受校長循序漸進的軍事訓練，並透露，印象比較深刻的是有一次是，兩週放1天假的她們，有次因活動有團員遲到，害得隊長Bling被罰，放假還得一個人去公司，Meng心疼說：「對我們來說比所有人都不能放假還驚，因為Bling是隊長又是我們的小忙內，然後我們就覺得很心疼，捨不得，然後就不會再遲到了。」
另外還規定像是禁茶、禁咖啡，這種已是小Case。真正可怕的是總決賽前的節食減肥，Meng說，那陣子的瘦身餐，一整天，只有1塊雞胸肉、2顆蛋、6朵花椰菜，苦喊：「大家就是用意念撐下去，到後來真的都會練舞練到一半，然後靈魂出竅」，也讓她真的忍不住餓到哭出來，Meng回憶嘆：「又餓又累然後看到數字還不掉，然後有時候就會真的哭一下！」所以，當一錄完總決賽那天，即便結束已是早上5點多，一行人馬上先去大吃再說。
儘管現節目已錄製完畢，但成員還是住一起，仍常遇到其他團成員，因此Meng畢業的心情，「就是終於解放了」，沒有離別感傷的感覺。而紫月光10月7號將會在高雄萬年季表演，「然後接下來也會有機會在日本演出，希望大家可以多多關注紫月光，關注紫月光的IG、 YouTube」！
未來少女數位收藏卡應援版全新登場，快來手刀支持👉 https://bean.fun/HA7GG
更多「未來少女降臨」相關新聞。