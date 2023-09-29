恆大許家印涉違法！兒子、高層也被帶走　分析： 十一前防民變

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消息人士還說，許家印被帶走的消息，在恆大內部小範圍流傳已經有一段時間，不清楚他是「被調查」，還是去「協助調查」，但比較確定的是，許家印的二兒子許滕鶴是被一起帶走了，許滕鶴主要負責珠三角分公司業務，後來調任恆大財富總經理，先前深圳公安通報已採取刑事強制措施的「杜某（杜亮）」便是他的下屬。
有分析人士對《自由亞洲電台》表示，恆大債務危機拖得太久，北京曾要求恆大債務重整以免暴雷，但因負債金額太大，認為已「失救」，因此設限在中國十一國慶前「動手」，可能也有防止民變的因素在裡頭，企業債務一旦「失救」便對負責人監視居住，「許家印模式」不排除將複製下去。
《美國之音》分析則認為，許家印曾經是中國首富，現在失去人身自由，而且很可能會被判刑坐牢，這會讓中國商界感到一種普遍的恐懼，一方面是兔死狐悲，另一方面是寒蟬效應，很多商人會感覺在中國經濟形勢惡化的情況之下，都有被拿來「開刀祭旗」的風險。
分析指出，中國民眾生活困難、經濟前景黯淡導致民怨沸騰，懲治許家印這樣的商界大亨，是北京轉移民眾視線的途徑之一，因為佔中國經濟半壁江山的房地產業，直接關係大量民眾的實際生活，已經有成千上萬的人，因為房地產業的崩塌式下滑而受害，因此北京正嘗試引導輿論，想使公眾相信，中國的房地產危機以及經濟危機，都是這些賺得「盆滿缽滿」、躋身億萬富豪的黑心不法商人造成的，卻不提中國大大小小的房地產開發商，當初都是在中國政府的大力支持下才發展起來的。
身為恆大帝國的創始人和實控人，許家印在此時被控制，最直接的衝擊便是債務重組進程，有中國業內人士坦言對此感到悲觀，各方可能需要更多時間和努力來尋找解決方案，「如果無法有效解決當前困境，破產可能性將會增大。」