巷仔內／華為讓「中國崩潰論」崩潰了嗎？晶片戰爭沒告訴你的事

誰敢吃！江蘇男買800份月餅送客戶　標示驚見「已過期9年」

▲中國江蘇傳出有月餅製造廠商「出包」，將大批出場月餅的製造日期印上「2014年」，等於過期9年。（圖／擷取自影片）
▲中國江蘇傳出有月餅製造廠商「出包」，將大批出場月餅的製造日期印上「2014年」，等於過期9年。（圖／擷取自影片）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

一年一度的中秋佳節已經到來，除了烤肉，月餅也是不可少的送禮選項，不過中國卻傳出男子送了800份月餅給客戶，卻被截圖告知月餅製造日期是「2014年」，等於已過期9年，驚嚇之餘連忙聯繫廠商討要說法，對此商家則表示是機器打印出錯，已將商品回收，後續將討論賠償問題。

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綜合中媒報導，這起事件發生在江蘇徐州，黃姓男子在中秋前找了一家當地特色月餅廠商，下單800份並寄送去各地給客戶，但事後有客戶拍下包裝上的製造時間傳給他，竟顯示為「2014年9月7日」，還說家裡老人咬不動，黃男趕緊檢查月餅庫存，驚覺大部分肉鬆口味的月餅確實被印上「2014年」。

被投訴後，該家月餅廠銷售人員出面解釋，說公司成立於2016年，不可能有2014年生產的月餅，應是機器設定錯誤，才導致日期打印出問題，接下來將回收問題月餅，並跟黃男協商補償，市場監管單位也已介入調查。

然而，無論是不是印錯日期，許多中國民眾都認為，「日期都能打錯，餅的品質也不敢恭維」、「說明廠商的生產環節不夠嚴格嚴謹」。還有人譏諷道：「幸好不是月餅化石」、「月餅大型考古現場」。

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