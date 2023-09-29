誰敢吃！江蘇男買800份月餅送客戶 標示驚見「已過期9年」
一年一度的中秋佳節已經到來，除了烤肉，月餅也是不可少的送禮選項，不過中國卻傳出男子送了800份月餅給客戶，卻被截圖告知月餅製造日期是「2014年」，等於已過期9年，驚嚇之餘連忙聯繫廠商討要說法，對此商家則表示是機器打印出錯，已將商品回收，後續將討論賠償問題。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合中媒報導，這起事件發生在江蘇徐州，黃姓男子在中秋前找了一家當地特色月餅廠商，下單800份並寄送去各地給客戶，但事後有客戶拍下包裝上的製造時間傳給他，竟顯示為「2014年9月7日」，還說家裡老人咬不動，黃男趕緊檢查月餅庫存，驚覺大部分肉鬆口味的月餅確實被印上「2014年」。
被投訴後，該家月餅廠銷售人員出面解釋，說公司成立於2016年，不可能有2014年生產的月餅，應是機器設定錯誤，才導致日期打印出問題，接下來將回收問題月餅，並跟黃男協商補償，市場監管單位也已介入調查。
然而，無論是不是印錯日期，許多中國民眾都認為，「日期都能打錯，餅的品質也不敢恭維」、「說明廠商的生產環節不夠嚴格嚴謹」。還有人譏諷道：「幸好不是月餅化石」、「月餅大型考古現場」。