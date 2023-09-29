他中秋烤肉「1舉動」差點休克！嘔吐狂拉20次進急診 醫示警2重點
許多民眾在中秋節安排烤肉活動，就有一名20歲男大生日前發生嘔吐、腹痛及連續腹瀉等症狀，在一天之內狂瀉20多次，送到急診時呈現血壓下降狀態，差點休克。男大生被診斷出罹患急性腸胃炎，原來是他先前在烤肉時，怕人太多吃不到，搶食吃進半生不熟的肉，才會導致嚴重後果。高峰診所院長高偉峰提醒，中秋烤肉一定要熟記「烤熟」關鍵字，烤肉前也要將食材妥善保存，避免引發急性腸胃炎讓連假泡湯。
記者賴禹妡／綜合報導
根據《聯合新聞網》報導，高偉峰指出，過往在中秋節當天晚上，急診嘔吐、腹痛、腹瀉的患者會增加2成，中秋節後2至3天會增加4到5成。而急性腸胃炎多為糞口、飛沫傳染，感染源分為病毒性、細菌性兩種，前者包含輪狀病病、諾羅病毒，以感染為主，後者則有腸桿菌、金黃色葡萄球菌等，與飲食方面有密切關聯。
高偉峰表示，急性腸胃炎會出現噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛、腹脹、食欲不振、發燒、虛弱等主要症狀。若是發生嚴重嘔吐，需要先禁食並適時補充水分、電解質，住院時可選擇點滴注射治療，而嚴重腹瀉則需禁食乳製品及避免飲食過於重口味，包含油膩、炸物、燒烤、辛辣等，飲酒更是大忌。
高偉峰建議，為了避免中秋連假因烤肉引發急性腸胃炎掃興，建議在烤肉前將肉品及海鮮妥善冷藏保存，烤肉時更要熟記「烤熟」關鍵字，不要因為心急就吃進生食或還沒烤熟的食材，一定要以熟食為主。