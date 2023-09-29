北市男買臭蛋急錄影自保！怨嘆「政府爛掉了」 推卸責任給民眾
進口蛋風波延燒，日前新北市一名謝姓男子PO文說打出黑綠色蛋，遭到農業部提告法辦，昨（28）日台北市又有一名楊姓男子也買到黑臭蛋，急得要員工錄影存證，更開砲抨擊「這個政府已經爛掉了」，不僅不保護人民，還要把責任推給人民。
記者孫唯容／綜合報導
國民黨台北市議員徐巧芯昨天晚間在臉書發文，她表示，自己已經與楊男通過電話時表示，「這個政府已經爛掉了」，怎麼會用司法手段對付普通民眾？他說他也是買到了壞掉的蛋，好險自己聰明，懂的錄影存證，否則是不是也要被政府「調查」？他也感嘆現在作為一個普通人，連講述自己的經歷都要擔心遭到政府對付？他說，「政府應該要保護人民，而不是把責任推給人民。」
「我非常認同他的說法，也相當憤怒政府這一系列透過司法恐嚇人民的作為。」徐巧芯直言，政府動用公權力欺負老百姓，真的有人買到壞掉的蛋，卻還要錄影自保，代表這個政府已經讓人民恐懼而非自由。
徐巧芯說，現在買到壞掉的蛋都要錄影自保，不然會被政府查水表，這很像電影「讓子彈飛」的情節，黃四郎就是用恐懼控制鵝城的民眾，但後來人民的怒氣扳倒了他。「所以我覺得政府越是欺負人民，人民就越覺醒。我也告訴這位買到臭雞蛋相當無奈的大哥，我們當民代的，會盡力監督，做大家的後盾。」