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連假首日國道一早紫爆！高公局：上午10點車流達高峰、地雷路段曝

▲連假首日國道一早紫爆， 高速公路局指出，上午10點車流將達高峰，瓶頸路段恐塞到下午。（圖／記者顏幸如攝，2023.02.17）
▲連假首日國道一早紫爆， 高速公路局指出，上午10點車流將達高峰，瓶頸路段恐塞到下午。（圖／記者顏幸如攝，2023.02.17）

記者李琦瑋／台北報導

今（29）日是中秋節連續假期首日，國道一早湧入車流，多處路段時速低於40公里、甚至部分路段紫爆（時速低於20公里），高公局預判，今天將是交通量最大的一天，達123百萬車公里，上午車流持續湧入國道，10點會到達高峰，並公布7大壅塞路段，提醒民眾避開。

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高公局指出，昨天全日交通量為114.5百萬車公里，為年平均平日的1.3倍，國5交通量為3.1百萬車公里，為年平均平日的1.2倍，昨天西部國道路網於下午4點後車流逐漸增加，又逢下班車潮，故國道車多壅塞路段為都會區路段，如雙北、桃園、新竹、台南及高雄路段外，其餘國道路段大致正常。

高公局表示，今天0至5點交通量為12百萬車公里，為年平均平日的3.2倍；預估今天交通量將達123百萬車公里。

高公局指出，西部國道上午5點就出現車多壅塞情況，國5南向則是昨天的車流塞到凌晨2點多紓解後，上午7點又開始出現壅塞情況。目前國道壅塞路段主要為國1南向湖口至竹北、王田至彰化；國3南向鶯歌系統至高原；國5南向南港系統至石碇，其餘行車狀況大致正常。截至8點，交通量為24.1百萬車公里。

高公局預判上午重點壅塞路段，包括5點至17點的國1南向楊梅－新竹、7點至14點的彰化系統－埔鹽系統、10點至13點的北向圓山－大華系統；6點至15點的國3南向土城－關西、9點至12點快官－霧峰；5點到16點國5南向南港系統－頭城等路段；10點至12點國10東向鼎金系統－燕巢系統。

今天相關疏導措施包括5至12點封閉國1平鎮系統、埔鹽系統及西螺南向入口、0至12點封閉國5石碇及坪林南向入口、6至12點西部國道南向高乘載管制、單一費率、0至5點暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等。

高公局建議西部國道南向用路人儘量於12點以後出發，國5南向用路人儘量於17點以後出發；呼籲民眾多利用公共運輸，如自行開車請善用時間、空間分流，短途不上國道，南北長途利用台61線替代國1國3。                                                                                  

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