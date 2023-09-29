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民進黨立委艱困選舉　大數據揭這位新人表現亮眼、她仇恨值高

▲民進黨新人謝子涵在調查期間創造1萬76則聲量，好感度更高達3.01。（圖／翻攝自民進黨青年部臉書）
▲民進黨新人謝子涵在調查期間創造1萬76則聲量，好感度更高達3.01。（圖／翻攝自民進黨青年部臉書）

記者陳佩君／台北報導

2024總統立委大選逼近，民進黨總統參選人賴清德民調持續領先，但多個立委選區選情間艱困，TPOC台灣議題研究中心透過輿情資料庫分析，結果發現台北市除了第五選區（中正、萬華）選區外，其他選區仍有不少努力空間；此外，台中部分，民進黨新人謝子涵在調查期間創造1萬76則聲量，好感度更高達3.01，表現可說是讓人眼睛為之一亮。

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TPOC台灣議題研究中心透過QuickseeK快析輿情資料庫，蒐集今年7月12日民進黨完成立委提名後至今的網路輿情數據，並列出的民進黨立委艱困選區為台北市第5、6、8選區；新北市第9、11選區；桃園市第6選區；台中市第3、8選區；新竹縣第1、2選區；苗栗縣第1、2選區，以及花蓮縣、新竹市、金門縣、連江縣。

數據指出，由於台北市是高度都會選區，選民的投票意向容易受空戰表現左右，只有第五選區的吳沛憶以好感度（P／N值）0.7、逾1.4萬則總聲量領先國民黨對手，但仍落後于美人的好感度0.7、總聲量2.6萬則；第6選區苗博雅好感度僅0.36、總聲量6.2萬則，落後對手羅智強好感度0.42、總聲量13.6萬；第8選區王閔生好感度0.22、總聲量7600則左右，而國民黨賴士葆好感度0.2、總聲量逾2.3萬則，顯示除了吳沛憶外，其他綠營選將仍有不小努力空間。

新北市部分，艱困選區的新北市第9選區（永和）立委參選人莊銘淵總聲量不到1萬，新北市第11選區（新店）立委參選人曾柏瑜總聲量只有3000多，雖都領先國民黨現任立委林德福、羅明才，但能見度依舊不高。

值得一提的是非屬艱困選區、同為太陽花世代的立委賴品妤及立委參選人吳崢，賴品妤總聲量超過55.5萬，吳崢也有2.2萬，其中，賴品妤因近期捲入「雲豹小公主」爭議，承受不少來自在野黨的砲火攻擊，總聲量非常高，光是負面聲量就高達17.5萬，好感度僅0.26，顯示仇恨值極高。

至於此次加入「民主大聯盟」與民進黨策略合作參選苗栗縣立委的曾玟學，因積極經營網路社群、發聲力挺女友賴品妤獲得關注，調查期間總聲量約1.1萬則，好感度0.49，對比國民黨對手邱鎮軍總聲量只有不到3000則，兩方受矚目程度相差甚大。

台中市方面，台中市第三選舉區現任立委楊瓊瓔總聲量僅5501則、好感度2.88，謝子涵在調查期間內則創造1萬076則聲量，好感度更高達3.01，表現可說是讓人眼睛為之一亮。

TPOC表示，從此次網路輿情數據分析結果發現，不少民進黨立委參選人在經營網路社群方面，繳出成效不錯的成績單，包括台北市的吳沛憶、台中市的謝子涵、新竹市的林志潔、苗栗縣的友軍曾玟學等人表現均不俗，均領先該區主要競爭者，若能維持此態勢持續精進，隨著選情逐漸升溫，後續爆發力與變化值得外界期待。

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