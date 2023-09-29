民進黨立委艱困選舉　大數據揭這位新人表現亮眼、她仇恨值高

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數據指出，由於台北市是高度都會選區，選民的投票意向容易受空戰表現左右，只有第五選區的吳沛憶以好感度（P／N值）0.7、逾1.4萬則總聲量領先國民黨對手，但仍落後于美人的好感度0.7、總聲量2.6萬則；第6選區苗博雅好感度僅0.36、總聲量6.2萬則，落後對手羅智強好感度0.42、總聲量13.6萬；第8選區王閔生好感度0.22、總聲量7600則左右，而國民黨賴士葆好感度0.2、總聲量逾2.3萬則，顯示除了吳沛憶外，其他綠營選將仍有不小努力空間。
新北市部分，艱困選區的新北市第9選區（永和）立委參選人莊銘淵總聲量不到1萬，新北市第11選區（新店）立委參選人曾柏瑜總聲量只有3000多，雖都領先國民黨現任立委林德福、羅明才，但能見度依舊不高。
值得一提的是非屬艱困選區、同為太陽花世代的立委賴品妤及立委參選人吳崢，賴品妤總聲量超過55.5萬，吳崢也有2.2萬，其中，賴品妤因近期捲入「雲豹小公主」爭議，承受不少來自在野黨的砲火攻擊，總聲量非常高，光是負面聲量就高達17.5萬，好感度僅0.26，顯示仇恨值極高。
至於此次加入「民主大聯盟」與民進黨策略合作參選苗栗縣立委的曾玟學，因積極經營網路社群、發聲力挺女友賴品妤獲得關注，調查期間總聲量約1.1萬則，好感度0.49，對比國民黨對手邱鎮軍總聲量只有不到3000則，兩方受矚目程度相差甚大。
台中市方面，台中市第三選舉區現任立委楊瓊瓔總聲量僅5501則、好感度2.88，謝子涵在調查期間內則創造1萬076則聲量，好感度更高達3.01，表現可說是讓人眼睛為之一亮。
TPOC表示，從此次網路輿情數據分析結果發現，不少民進黨立委參選人在經營網路社群方面，繳出成效不錯的成績單，包括台北市的吳沛憶、台中市的謝子涵、新竹市的林志潔、苗栗縣的友軍曾玟學等人表現均不俗，均領先該區主要競爭者，若能維持此態勢持續精進，隨著選情逐漸升溫，後續爆發力與變化值得外界期待。