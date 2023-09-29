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天氣預報／颱風最快週末生成！對台影響時間曝　中秋連假雨區出爐

▲菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快在週末有機會增強為輕度颱風，下週三、四（4、5日）將逐漸西行通過菲律賓北部或巴士海峽，對台灣天氣造成影響。（圖／翻攝自中央氣象署）
▲菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快在週末有機會增強為輕度颱風，下週三、四（4、5日）將逐漸西行通過菲律賓北部或巴士海峽，對台灣天氣造成影響。（圖／翻攝自中央氣象署）

記者鍾怡婷/綜合報導

今、明（29日、30日）兩天水氣稍增加，臺灣東北部地區有短暫陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，桃園以北地區有局部短暫陣雨，東部、東南部地區、恆春半島及馬祖有零星短暫陣雨，其他地區及金門、澎湖為多雲到晴，午後有局部短暫雷陣雨。而菲律賓東方海面的熱帶性低氣壓，最快在週末有機會增強為輕度颱風，下週三、四（4、5日）將逐漸西行通過菲律賓北部或巴士海峽，對台灣天氣造成影響。

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中央氣象署指出，今天（29日）盛行風仍東北風，加上水氣稍增加，迎風面桃園以北、東半部地區及恆春半島雲量增多、降雨機率提高，有較大雨勢發生的機會，尤其東北部地區降雨較持續、明顯，請多加留意，前往上述地區建議攜帶雨具備用，而新竹以南則跟昨天類似，仍為多雲到晴，以午後局部短暫雷陣雨的天氣為主。

溫度方面，各地高溫普遍為32至34度，其中北部地區及南部近山區有36度高溫發生的機率，近中午前後雲量較少的地方紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分，而夜晚清晨低溫為25至27度。

天氣風險預報說明，到了週日至下週一受華北一帶略增強的高壓中心東移，臺灣附近的東北風再有所增強，達東北季風等級，雖然沒有伴隨顯著涼空氣南下，不過由於環境水氣也會增多且東北風速增強，迎風面北部及東部天氣將有些陰沉外，降雨也會有所增多。

高溫方面將有些減緩，而背風面的中南部相對影響較有限，仍多以晴時多雲天氣為主，不過還是要留意一下，午後受熱力作用影響，山區或近山地區有短暫陣雨或雷雨機會，偶爾還是有些較大的雨勢發生

本次中秋假期的天氣型態都還是比較類似，北部、東部不定時有地形降雨，中南部則以午後熱對流降雨為主。

▲（圖／中央氣象署）
▲本次中秋假期的天氣型態都還是比較類似，北部、東部不定時有地形降雨，中南部則以午後熱對流降雨為主。（圖／中央氣象署）
至於目前位於菲律賓東方海面約一千多公里遠的熱帶雲簇，已被日本氣象廳定義為熱帶性低氣壓，快的話這週末將有機會增強為輕度颱風，不過大家先不用擔心得太早，這個系統至少在中秋假期結束前，對台灣是不會有任何影響的。

但下週開始就要多加留意這個熱帶系統的發展動態了，預報上將慢慢有些共識，預測這個熱帶系統於下週三、四將逐漸西行通過菲律賓北部或巴士海峽的機會增高，那屆時受外圍環流影響，東半部的天氣可能率先有較大的轉變機會，未來這幾天可再慢慢觀察了。

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