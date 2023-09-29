天氣預報／颱風最快週末生成！對台影響時間曝　中秋連假雨區出爐

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溫度方面，各地高溫普遍為32至34度，其中北部地區及南部近山區有36度高溫發生的機率，近中午前後雲量較少的地方紫外線偏強，外出請做好防曬並多補充水分，而夜晚清晨低溫為25至27度。
天氣風險預報說明，到了週日至下週一受華北一帶略增強的高壓中心東移，臺灣附近的東北風再有所增強，達東北季風等級，雖然沒有伴隨顯著涼空氣南下，不過由於環境水氣也會增多且東北風速增強，迎風面北部及東部天氣將有些陰沉外，降雨也會有所增多。
高溫方面將有些減緩，而背風面的中南部相對影響較有限，仍多以晴時多雲天氣為主，不過還是要留意一下，午後受熱力作用影響，山區或近山地區有短暫陣雨或雷雨機會，偶爾還是有些較大的雨勢發生
本次中秋假期的天氣型態都還是比較類似，北部、東部不定時有地形降雨，中南部則以午後熱對流降雨為主。
至於目前位於菲律賓東方海面約一千多公里遠的熱帶雲簇，已被日本氣象廳定義為熱帶性低氣壓，快的話這週末將有機會增強為輕度颱風，不過大家先不用擔心得太早，這個系統至少在中秋假期結束前，對台灣是不會有任何影響的。
但下週開始就要多加留意這個熱帶系統的發展動態了，預報上將慢慢有些共識，預測這個熱帶系統於下週三、四將逐漸西行通過菲律賓北部或巴士海峽的機會增高，那屆時受外圍環流影響，東半部的天氣可能率先有較大的轉變機會，未來這幾天可再慢慢觀察了。