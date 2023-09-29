中秋節連假「7速食＋5手搖」優惠！齊推99元套餐　3家飲料買1送1

我是廣告 請繼續往下閱讀
- 速食優惠
麥當勞推動「LINE官方帳號」上線，祭出數位體驗優惠，「隨買店取」9月11日起再推出冰炫風、美式咖啡、那堤超值77折起，9月20日則有美式／那堤量購優惠；最划算的是，9月27日有3件組限時優惠，「6塊麥克鷄塊＋小薯＋中杯可樂」只要99元，10塊麥克鷄塊/大麥克/勁辣鷄腿堡搭配小薯＋中可都是109元。另外，9月28日起至10月24日，麥當勞推出嚴選花椒新品「大紅袍香麻炸雞腿」，售完為止。
最新歡樂送9月20日起單筆消費滿350元，隨餐附贈「歡樂送暖心杯墊」，共4款造型，9月20日率先推出「經典大麥克」、「歡聚可樂」；9月27日則以「人氣薯條」、「暢快雪碧」接力登場。
📌肯德基：炸雞蛋撻餐99元！「6塊炸雞蛋撻桶」399元
9月28日起至12月20日，只要持悠遊卡／悠遊聯名卡至肯德基門市，以悠遊卡功能付款並告知優惠代碼「13423」，即可享有秋冬午茶優惠價，「1塊咔啦脆雞＋2顆原味蛋撻＋1杯立頓檸檬風味紅茶(中)」，只要99元（原價196元），現省97元。
除了推出「日式可樂餅咔啦雞腿堡新品」，肯德基中秋節打造限定賞月餐，9月28日起至10月1日「咔啦脆雞 x 6＋原味蛋撻 x 6＋QQ球」下殺54折，只要399元（原價734元），相當於現賺355元有夠划算！9月29日至10月1日限時開賣，9月28日官網開放搶先預購。另外，肯德基加碼推出預訂快取「加1元多1件」優惠，包含XL套餐加1元多1顆原味蛋撻，桶餐加1元多1塊咔啦脆雞或4塊上校雞塊。
📌漢堡王：8款「買一送一」！中秋無麵包漢堡「整顆都是肉」
中秋節漢堡王回歸無麵包系列漢堡「整顆都是肉」，9月21日至10月10日開吃雙層烤牛、雙層辣腿排，新上市「無麵包雙層脆雞堡」，還有最狂的「無麵包四層烤牛堡」，號稱超越牛排館給的肉量，總共4層澳洲火烤牛肉排「整顆都是肉」有夠厚實，搭配當季時蔬、美式起士，中秋節不用動手就能爽吃烤肉！
漢堡王祭出「五臟廟優惠券」，9月28日起至10月2日，全門市（不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店），每日10時30分至打烊前30分鐘供應，包括薯條（中）、4塊雞塊、小華堡等8款「買一送一」，4款個人套餐低至79元起。
📌21Plus：教師節「麻辣鮮蔬餐」優惠 中秋節買「烤雞送套餐」
21世紀風味館9月28日起至10月31日，單筆消費每滿280元，即贈送「雪豆腐布丁」乙個；教師節祭出「麻辣鮮蔬餐」優惠，鮮蔬手撕雞＋椒麻炸雞＋蜂蜜綠茶（L），9月28日起至9月30日優惠價195元。
21Plus「中秋好食雞」套餐，9月28日起至9月30日，購買21香草烤雞（附2醬）即贈「起司烤餅」（8吋）＋蜂蜜綠茶（L）兩杯，幫大家直接把單點烤雞變套餐，升級不加價。不過台大微風、21TOGO不適用此優惠；新店家樂福、經國家樂福、八德、烏日則將贈送品項改為紫玉地瓜球（5顆）＋雞肉洋蔥圈＋2杯蜂蜜綠茶。
📌必勝客：披薩「買一送一」 中秋「月亮圈圈」99元配懶人烤爐
必勝客限定街口支付付費，優惠代碼「13446」，9月28日起至11月30日不分平假日，9吋小披薩「買A送B」只要288元，相當於平均一顆144元。A區披薩包括和風章魚燒/超級總匯/韓式泡菜燒肉/鐵板雙牛披薩/海鮮共5種口味，B區披薩則有雙層美式臘腸/夏威夷/燻雞絲蘑菇/日式照燒雞披薩共4種口味。官網需於「優惠券專區」中輸入優惠代碼「13446」訂購，或至門市結帳出示優惠券（或手機圖檔），優惠不得併用。
中秋節回歸零傷害披薩「芝心圈圈」，這次還讓「月亮＋圈圈」好好團圓、合體不分開，會拉絲的芝心圈圈搭配香濃醇厚的莫札瑞拉月亮起司餅，才是完整滿月。限定PK雙饗卡APP獨享，「外帶買大送大」或「外送買大送小」加購「月亮圈圈披薩」，團圓價只要99元，期間限定只到10月1日。
中秋節PK APP獨家開搶「懶人烤爐」，中秋節烤肉免生火！走到哪烤到哪，操作簡單又不用清洗換網，中秋烤肉趴爽爽好拍又實用。搭配象徵把月亮摘下來的期間限定「月見韓式烤五花比薩」，儀式感滿滿。
📌拿坡里炸雞：戰斧雞腿「買一送一」 1公斤腿排桶319元
拿坡里炸雞店9月28日起至10月11日，「2隻戰斧雞腿」特價139元（原價220元），現省81元；「4隻戰斧雞腿」，則特價269元（原價440元），賺到171元。三商i美食卡會員還有獨家優惠！只需1點點數，就能領取優惠券，爽吃拿坡里炸雞「戰斧雞腿買一送一」超值優惠，相當於「2隻戰斧雞腿」只花110元就能吃到。提醒大家，優惠券發放期為9月28日起至9月30日，可兌換至10月5日。
慶祝中秋節，拿坡里披薩、炸雞也推出炸雞66折優惠！全台門市9月28日起至10月1日，「1公斤腿排桶」特價319元（原價450元）、「2公斤腿排桶」特價599元（原價900元）。
📌達美樂「黃金月見四喜披薩」！天天半價199元起
台灣達美樂中秋節推出期間限定「黃金月見四喜披薩」，一次集結「海鮮、超級豪華、夏威夷、龍蝦舞沙拉」四喜熱門口味，搭配滿滿濃郁100%的莫扎瑞拉起司與切達起司，融化在中間化身成月亮，還可搭配天天外帶披薩半價優惠活動，12吋「黃金月見四喜大披薩」一個只要351元；新品「客家小炒披薩」、「梅干扣肉披薩」及「客家雙喜披薩」和其他全口味都有優惠，最低199元起開吃。
- 手搖飲優惠
萬波島嶼紅茶祭出「買1送1」優惠，於9月29日起至10月1日，只要頭戴柚子帽至全台門市消費任一飲品，不限金額即送1杯中杯白柚烏龍（固定微糖少冰）。萬波島嶼紅茶規定同一頂柚子帽僅限同1人配戴，且1人僅能兌換1次優惠，各門市數量有限，送完為止。
萬波島嶼紅茶9月28日起至10月10日國慶日，限門市現場購買、電話與你訂自取，推出大杯麗雅烏龍「4杯100元」優惠。提醒大家，僅供微糖少冰、無糖少冰選擇），每日限量供應，售完為止；料限當場一次領取，且不與其他優惠合併使用；台南三井店與其餘購買管道不適用。
📌春陽茶事
春陽茶事9月29日至10月1日，於全台門市購買「柚香烏龍」與「鳳梨蜜烏龍」享免費升級大杯；9月28日起至9月30日，限定外送平台Uber Eats，指定優惠品項「柚香烏龍（L）」、「鳳梨蜜烏龍（L）」享買一送一優惠。
📌大苑子：翡翠檸檬大杯「買2送1」
大苑子宣布中秋節9月29日回歸銷售常勝軍「台灣鮮搾柳丁綠」，9月29日至10月25日於全台大苑子門市購買「台灣鮮搾柳丁綠」，還可獲得「柳柳大順粒，刮刮樂翻天」刮刮卡乙張，有機會抽中10元折抵、20元折抵、買一送一等獎項。
還有聯名Red Bull系列新品，百香果汁搭配香甜爽口的Red Bull蜜桃草莓風味能量飲，「Red Bull能量小搖百」也全新上市。歡慶中秋連假，9月28日起至10月1日，加碼推出「翡翠檸檬」大杯「買2送1」，搭配烤肉超涮嘴。
📌茶湯會
茶湯會9月29日起至10月1日推出「茗月沁香」限定優惠，至門市購買全品項飲品享「買4送1」，但百貨、商場與車站門市及外送、點餐平台不適用此優惠活動。
📌五桐號
五桐號9月28日起至10月3日，外送平台Uber Eats享2款指定飲品買一送一，包含「蜜桃冰茶凍飲」及「一把青茶」。