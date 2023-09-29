太麻煩太累！韓國婆婆媽媽「中秋罷工 」 精簡版祭祀夯
韓國傳統節慶通常會有祭祀活動，而韓國的中秋節「秋夕」始於三國時代的新羅，除了賞月以外，家族成員還會一起祭拜祖先、掃墓，並由家裡的女性負責準備祭祀食物。不過有韓媒指出，隨著女權意識抬頭、女性經濟地位抬升，加上新冠疫情影響，今年有許多韓國家庭，都不打算依照傳統進行中秋祭祀，追求「精簡版」即可。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據韓國《中央日報》報導，9月初一份針對韓國20歲至50歲、約4000人的問卷結果顯示，只有43.7%的家庭今年中秋會進行傳統祭祀，56.4%則不打算這麼做。有受訪者透露，家裡原本每年都是以傳統方式祭祀，但在母親「罷工」後才通過家庭會議取消，主要是因為韓國女性準備祭祀桌相當辛苦，不如一家人一起外出用餐，反而更能達到放鬆及慶祝的效果，並維繫家人感情。
報導指出，今年中秋節不辦祭祀的家庭，比仍要辦祭祀的家庭更多，新冠疫情後，韓國的整個社會氛圍已逐漸發生變化。有分析認為，疫情期間家人無法聚在一起，自然就暫停祭祀活動，疫情過後，人們也已經習慣簡單的慶祝與祭祀模式，並不打算恢復。韓國農村振興廳的數據亦顯示，從2018年起，家庭傳統祭祀活動都在逐年遞減。
分析也認為，女性經濟活動的增加也是原因之一，以今年8月份為例，韓國女性就業率為54.7%，創下了8月的歷史最高值，與男性就業率差距僅為17.2%，為歷史新低，而且「傳統節日女性要負責準備餐食」一事也頗被詬病。
分析並提到，韓國去年的總生育率為0.78，已成為一個「超低生育率」的社會，文化傳統也可能會逐漸減少。世代交替營造出一種「不再受傳統和習俗束縛」的社會氛圍，也有的家庭是為了不給媳婦增加額外負擔，就順勢取消傳統祭祀。