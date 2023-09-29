Toro回歸台劇因地位比賈靜雯高！Energy世紀合體是「這群人」促成

我是廣告 請繼續往下閱讀
直到戲已經在前期準備了，監製就問Toro說：「你會想演土地公嗎？」Toro很乾脆地拒絕，後來監製又陸續問了好幾次，Toro每次都拒絕，直到有次Toro去大學幫監製代課時，又問他要不要演，Toro反問：「你問我幾次？」對方答：「有5、6次了吧。」Toro又問：「前一檔《我們與惡的距離》，你把賈靜雯挖出來演，你跟他聊幾次？」製作人：「大概有3次。」Toro心想，「原來我在湯昇榮監製的心中地位是高於賈靜雯的」，考量後便答應演出。
Toro之前負責《火神的眼淚》中，片尾曲《繞》的作詞，他分享有一句歌詞「那些消息卻又帶著惡意的在燒耳朵」，其實寫的時候不是因為《火神的眼淚》。那時Toro看到火車事故的新聞，並被父親告知從小吃到大的餐廳老闆、老闆娘都在上面，Toro感到非常震驚與痛苦，他內化掉這些情緒，加上製作人告訴他這是一首悲傷的歌，再結合《火神的眼淚》講燒火的主題，這句歌詞油然而生。
Energy前陣子世紀合體造成轟動，Toro在節目中揭內幕，表示，一切緣起於在網紅「這群人」臉書上傳的一支影片。當年是Energy成軍20周年，Toro以自白的方式呈現這些年的心路歷程，而在媒體的轉載下，另一個成員牛奶看到了，透過坤達找到Toro，之後Toro就被加入Energy的聊天群組。
在一次五月天演唱會後台，五月天主動邀約合作，於是Energy全體如火如荼地開始準備，Toro坦言直到上台的前一刻都在擔心：「我們已經應該被時代忘記了吧。」並爆料阿弟也超擔心，在見到台下觀眾熱情尖叫才放心。