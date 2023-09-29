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Toro回歸台劇因地位比賈靜雯高！Energy世紀合體是「這群人」促成

▲Toro（右）接受《TALK一杯》主持人鄭偉柏訪問，分享接演「土地公」角色，是因地位比賈靜雯高。Energy世紀合體，靠「這群人」分享成軍20周年他自白影片。（圖／MOMOTV）
▲Toro（右）接受《TALK一杯》主持人鄭偉柏訪問，分享接演「土地公」角色，是因地位比賈靜雯高。Energy世紀合體，靠「這群人」分享成軍20周年他自白影片。（圖／MOMOTV）

記者黃盈容/綜合報導

資深偶像男團Energy成員Toro（郭葦昀），近期在戲劇《百味小廚神：中元大餐》，客串演出最潮「土地公」一角，並擔任戲劇原聲帶音樂統籌。許多年未拍戲的Toro，本來一再回絕邀約，他在鄭偉柏主持MOMOTV《TALK一杯》，揭露點頭原因，竟是因覺得自己在湯昇榮監製心中地位高於賈靜雯，考量後便答應演出。而Energy 4月時世紀合體，引回憶殺，Toro表示契機全因網紅「這群人」上傳Toro在Energy成軍20周年自白影片，引起的效應。

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▲Toro郭葦昀演出《百味小廚神：中元大餐》創收視高點。（圖／紅衣小女孩股分有限公司）
▲Toro郭葦昀演出《百味小廚神：中元大餐》創收視高點。（圖／紅衣小女孩股分有限公司）
Toro睽違多年客串電視劇，他一身超潮造型，成功創造收視高點。Toro透露其實監製湯昇榮一開始不是找他，為了塑造出土地公是有趣的角色，找了一些會讓觀眾很意外的人選，例如：蘇打綠的吳青峰、911的春風，但後來都不了了之。

直到戲已經在前期準備了，監製就問Toro說：「你會想演土地公嗎？」Toro很乾脆地拒絕，後來監製又陸續問了好幾次，Toro每次都拒絕，直到有次Toro去大學幫監製代課時，又問他要不要演，Toro反問：「你問我幾次？」對方答：「有5、6次了吧。」Toro又問：「前一檔《我們與惡的距離》，你把賈靜雯挖出來演，你跟他聊幾次？」製作人：「大概有3次。」Toro心想，「原來我在湯昇榮監製的心中地位是高於賈靜雯的」，考量後便答應演出。

▲Toro（右）和主持人鄭偉柏（左）、助理主持人秀秀子.。（圖／MOMOTV）
▲Toro（右）和主持人鄭偉柏（左）、助理主持人秀秀子.。（圖／MOMOTV）
Toro之前負責《火神的眼淚》中，片尾曲《繞》的作詞，他分享有一句歌詞「那些消息卻又帶著惡意的在燒耳朵」，其實寫的時候不是因為《火神的眼淚》。那時Toro看到火車事故的新聞，並被父親告知從小吃到大的餐廳老闆、老闆娘都在上面，Toro感到非常震驚與痛苦，他內化掉這些情緒，加上製作人告訴他這是一首悲傷的歌，再結合《火神的眼淚》講燒火的主題，這句歌詞油然而生。

Energy前陣子世紀合體造成轟動，Toro在節目中揭內幕，表示，一切緣起於在網紅「這群人」臉書上傳的一支影片。當年是Energy成軍20周年，Toro以自白的方式呈現這些年的心路歷程，而在媒體的轉載下，另一個成員牛奶看到了，透過坤達找到Toro，之後Toro就被加入Energy的聊天群組。

在一次五月天演唱會後台，五月天主動邀約合作，於是Energy全體如火如荼地開始準備，Toro坦言直到上台的前一刻都在擔心：「我們已經應該被時代忘記了吧。」並爆料阿弟也超擔心，在見到台下觀眾熱情尖叫才放心。

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